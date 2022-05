Alberto Núñez Feijóo ha sido el último invitado de Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’. El presidente del Partido Popular no solo ha repasado su trayectoria profesional y ha entrado de lleno en temas políticos, también lo ha hecho en cuestiones personales. Sobre su mujer, Eva Cárdenas, ejecutiva de Inditex, ha explicado cómo surgió el flechazo. Ha recordado que fue padre a los 55 años y que disfruta al máximo de cada hora que pasa con su único hijo.

Bertín Osborne no ha dudado en bromear con que el político sobre ser padre a una edad avanzada. «A mí no me gusta precipitarme en la toma de decisiones. Cuando adopto una decisión estoy convencido de que tengo que hacerla», ha señalado. También ha ahondado en cómo el niño, de 5 años, está viviendo el cambio profesional de su padre. “Es duro. Es el único hijo que tengo. Lo he tenido a los 55 años para que veas que me tomo las cosas con tranquilidad. Y estoy feliz. No es lo mismo tener un hijo a los 25 que a los 55. Lo disfruto cada hora”.

La historia de amor de Alberto Núñez Feijóo

Asimismo se ha pronunciado sobre su mujer, Eva Cárdenas, alta ejecutiva de Inditex. El flechazo entre ellos surgió en un avión en el año 2010. De forma inesperada este fue su primer encuentro. «Yo venía de tener una entrevista con Zapatero. Venían dos señoras estupendas en el asiento de al lado y una de ellas era ella. Nos pusimos hablar y me contó que trabajaba en Inditex». Cuando salieron del avión, la buena conexión entre ambos era más que evidente, pero la cosa no fue a más. «Recuerdo que me dijo que les había caído bien». También bromearon con que si le hubiesen conocido antes hubiesen votado al PP.

Hasta pasados tres años no volvieron a verse y, nuevamente, fue de forma casual. Su segundo encuentro tuvo como escenario la sede de Inditex, y se produjo durante una visita oficial cuando ya era el presidente de la Junta de Galicia en 2013. «Hay una señora que me enseña la tienda modelo de ‘Zara Home’. Yo me quedo mirando y vuelvo a tener la misma opinión que en el avión, pero no la recordaba. Siempre me dice que soy un maleducado. Cuando entras ahí, te presentan, entiendo que ella me va a saludar después de conocernos. Desde ahí hasta aquí».

La familia asume una etapa de profundos cambios trasladándose a Madrid. En cuanto al niño, han optado porque vaya al mismo colegio en el que estudia en A Coruña. «Le hemos dicho que hay muchos campos de fútbol». Sin embargo, hay una cosa que seguro echará de menos. «No sé lo que va a opinar cuando venga aquí porque el patio del colegio en A Coruña está pegado al mar. Me da la sensación que aunque sea un gran colegio el de Madrid, lo del mar no va a ser fácil».