Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las mujeres más seguidas de nuestro país. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha ganado tanto seguidores como enemigos por su gestión de la pandemia provocada por el coronavirus. Precisamente durante este año se conocía su ruptura sentimental de Jairo Alonso. Cuando su ruptura salió a la luz ella rompió su silencio y confesó que «no había tenido tiempo de asumirlo». Pero unos meses después conocimos que había encontrado una nueva ilusión al lado de Alberto González. Pero, ¿quién es la persona que le ha robado el corazón a una de las políticas más polémicas de nuestro país?

Todos los detalles sobre el nuevo novio de Isabel Díaz Ayuso

Fue este pasado mes de mayo cuando descubrimos que Isabel Díaz Ayuso había encontrado de nuevo el amor. Ya ilusionada, pudimos ver a la Presidenta de la Comunidad de Madrid pasear su amor por las calles de la capital madrileña. Desde entonces se puso el foco en quién era él y lo descubrimos. Se trata de Alberto González, es técnico sanitario, tiene 43 años, está divorciado y tiene tres hijos.

Separado de la que era su mujer y madre de sus hijos, su ruptura no fue nada traumática y, de hecho, mantiene una relación cordial con ella. Un punto en común con su actual pareja, Isabel Díaz Ayuso, ya que ella ha desvelado que mantiene contacto con su ex, el estilista con el que tuvo una historia de amor de más de cuatro años. Ambos ahora miran hacia el futuro, pero ¿cómo empezó su romance? «Es una historia nueva, el confinamiento fue de ruptura y comienzos. Se conocían de antes, van en serio», aseguró la presidenta de la CAM hace unos meses en el programa de radio de Federico Jiménez Losantos.

La pareja lleva saliendo unos meses en los que se han dejado ver públicamente en diferentes ocasiones

Tal y como hemos dicho anteriormente, la pareja fue vista por primera vez en mayo de este año. Desde entonces, ya han sido vistos públicamente en diferentes ocasiones. Sin ir más lejos, sus primeras fotografías de la pareja fue tomada en Ibiza. En el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’, habló de cómo le ha cambiado la vida desde que se convirtiera en Presidenta de la Comunidad e incluso de su pareja.

«Me ha cambiado mucho ser Presidenta de la Comunidad. Me preocupa mucho la infancia… Me he vuelto más niñera, más creyente, más atlética. He conocido a la afición del atlético que es fascinante. Esta responsabilidad me ha hecho mejor persona, me ha cambiado mucho», reconocía. También hacía referencia a su pareja, con la que fue fotografiada por primera vez precisamente en Ibiza. «Digo: ‘Vamos a ver mundo…. ¡Que había drones! Ha habido fotos… Y yo que me sentía tan libre y tan sola por allí!», contaba.

Prefiere no hablar de su pareja: «No es una persona pública»

Desde entonces ha sido muy cauta sobre su nuevo amor, Alberto González. Un hombre divorciado y padre de tres hijos que prefiere mantenerse en el anonimato. «No estoy muy contenta con las fotos que se han publicado. Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida. Echo de menos mi vida normal de antes», reconocía recientemente.