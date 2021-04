Alberto Chicote acude este jueves a ‘El Hormiguero’ para presentar un libro que promete dar mucho que hablar, pues es muy práctico.

Alberto Chicote estará este jueves en ‘El Hormiguero’, donde acudirá para presentar su práctico libro ‘Cocina de Resistencia’. Las mejores recetas para no desperdiciar nada, el cual promete ser un éxito. Cocinero con talento y éxito en su carrera no siempre ha triunfado en cada uno de sus ámbitos, prueba de ello, que en el sentimental haya vivido en sus propias carnes una ruptura no en una, sino en varias ocasiones. De hecho, él ha hablado sin reparo alguno sobre el peor momento de su vida y este no fue otro que cuando le rompieron el corazón.

«El peor momento de mi vida tiene que ver con una relación sentimental, cuando peor lo he pasado fue cuando una persona me abandonó sin dar una explicación. Desapareció sin decir nada después de tres o cuatro años de relación, eso me dolió muchísimo. Bastante tiempo después, tomando un café en mi restaurante, mientras esperaba a que todos llegaran, me eché una llantina de campeonato y cuando terminé me sentí un hombre nuevo», aseguró durante una entrevista en ‘Vanitatis’. Además, sufrió un divorcio, eso sí, fue amistoso, lo que facilitó mucho más el duelo.

«Pasé una mala época pero fue un divorcio amistoso. Con esto no digo que no fuese doloroso, pero cuando eres capaz de mantener una conversación con alguien y decidir cuál es el mejor destino que puedes tener, las cosas van mucho mejor», explicó. Así confirmó el prestigioso cocinero que detrás de ese rostro serio y esa dureza que muestra delante de las cámaras, hay mucho más que descubrir. Estas confesiones ha procurado mantenerlas en secreto en sus redes sociales, siendo pocas veces cuando ha hablado largo y tendido de cómo está su corazón.

En la actualidad mantiene una relación con Inma Nuñez, directora y jefa de sala de su restaurante y a los que en muy pocas ocasiones se les ha visto en público. Aunque han sido contadas las veces, lo cierto es que cuando han sido vistos se ha demostrado que están infinitamente enamorados.

No es lo único llamativo de Chicote, también resulta sorprendente el hecho de que fuera compañero de Javier Bardem en un equipo de rugby. El actor y Chicote fueron compañeros de equipo, toda una sorpresa para muchos. «Coincidí con Javier Bardem en la selección de Madrid. Creo recordar que Javier jugaba en Cisneros. Luego jugó en la selección española, pero yo no. Él era pilier, jugaba de ‘3’, se ponía a mi derecha. Lo pasamos… Me acuerdo mucho de él, pero no nos hemos vuelto a ver«, ha apuntado.