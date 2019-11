2 ¿Cuándo darán el gran paso?

Es la gran pregunta en el aire, cuándo será el momento en el que decidirán hacer pública su relación y posar ante las cámaras. Se esperaba que fuera en la boda de Melendi pero no fue así. En cualquier caso, su amor va viento en popa y por el momento no quieren darle una oficialidad que parece no ser necesaria.