Hace ya un tiempo que no se le ve a la pareja formada por Albert Rivera y Malú juntos. Ambos siempre se han mostrado muy celosos de su vida, por lo que no es de extrañar que cada uno haga su vida por separado. Sin embargo, todavía es de extrañar no verlos juntos en algunos actos más informales, como ha sido en este caso. El ex líder de ‘Ciudadanos’ ha acudido al Teatro Real para no perderse la famosísima ópera de ‘Nabucco’ de Giuseppe Verdi bajo la dirección de Nicola Luisotti, que precisamente se ha estrenado este martes 5 de julio. Una ópera que la Reina Letizia y las ‘primeras damas’ ya pudieron disfrutar la pasada semana durante la Cumbre de la OTAN Madrid 2022. Ellas acudieron a uno de los últimos ensayos antes de subirse sobre el escenario del Teatro Real en su estreno rodeado de VIPS, donde no faltado Isabel Preysler o Carmen Lomana.

Sin embargo, a pesar de ser un evento de tales características, Albert Rivera ha preferido acudir sin la compañía de Malú. El abogado ha asistido junto a uno de sus amigos, Marcos, pero sin rastro de la cantante por las inmediaciones de la Plaza de Oriente. Además, llama especialmente la atención su ausencia ya que precisamente durante estos días no tiene ningún concierto de su gira ‘Mil Batallas Tour’. No será hasta el próximo 16 de julio cuando la cantante viaje hasta Mallorca para dar uno de sus espectáculos. A pesar de esto, ni rastro de ella en el Teatro Real.

La artista está completamente volcada en el cuidado de su hija, Lucía. Siempre que su agenda de conciertos se lo permite, la artista pasa su tiempo libre junto a la pequeña, por lo que tampoco sería de extrañar que haya preferido quedarse en casa al cuidado de su hija mientras que Albert atendía a este compromiso.

Malú regresó a los escenarios sin la compañía de Albert Riveraa

Fue el pasado mes de mayo cuando Malú regresaba a los escenarios después de más de dos años de parón obligado por culpa de una fractura de rodilla y una pandemia provocada por el coronavirus de por medio. Lo hacía con un Wizink Center abarrotado hasta los topes pero con otra notable ausencia: la de su pareja. Al menos en el photocall. El que fuera líder de ‘Ciudadanos’ no ha posado ante los medios en el photocall previo al concierto de Malú. Aunque lo cierto es que durante los últimos meses han sonado con fuerza los rumores de ruptura entre la pareja, ellos no han querido ni confirmar ni desmentir la noticia sobre en qué punto se encuentra su relación. Pero es cierto que hace ya unos meses que no han sido vistos ni fotografiados juntos.