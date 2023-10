Albert Rivera y Carla Corletti: los detalles que nadie conoce de su relación

El pasado mes de agosto, SEMANA publicaba en exclusiva las primeras imágenes de Albert Rivera con su nuevo amor, Carla Cotterli. Unas fotografías que demostraban que el que fuera líder de Ciudadanos estaba ilusionado y no se trataba de un fugaz romance de verano. Este miércoles, esta revista mostraba las instantáneas de una nueva cita de la pareja. Se trata de una relación que se consolida a pasos agigantados y sus gestos así lo confirman.

Después de la sonada ruptura entre Albert Rivera y Malú parece que el expolítico ha encontrado la estabilidad sentimental junto a Carla. Ambos se han vuelto inseparables y disfrutan de divertidos y románticos planes en los que pasar tiempo juntos. Tal y como te mostramos en SEMANA desde el pasado miércoles, el exlíder de Ciudadanos y la empresaria compartieron una tarde de compras en un centro comercial de Madrid. Un plan en el que ambos demostraron su gran complicidad.

En concreto, pudimos ver a Albert Rivera y a Carla completamente compenetrados. Centrados en sus compras. Compartiendo miradas y confidencias. El expolítico estuvo muy pendiente en todo momento de la empresaria y se ofreció a llevar gran parte de las bolsas de las compras. En definitiva, ambos llevaron a cabo un plan de lo más cotidiano en el que pudimos verla gran sintonía que había entre ellos. Un plan con el que consolidan su relación y tiran por tierra a aquellas personas cercanas a la pareja que aseguraban que tan solo había una amistad entre ambos.

Así hablaba Malú de su ruptura con Albert Rivera

Se hacía de rogar y meses después de su ruptura, Malú hablaba abiertamente de todo lo que ocurrió de puertas para adentro. Muy tranquila y segura gracias a la experiencia, la cantante confesaba a 'ELLE' que luchó por su relación. Eso sí, hizo hincapié en que para ella su intimidad no es importante y no considera que le pueda interesar a la gente. "En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible», aseguraba.