14 El veto a Genoveva desató una fuerte polémica entre Carlos y Cayetano

Cayetano desveló a Look que Genoveva no era bienvenida en la cena de Nochebuena de 2017, en Liria: “Que se vete a la madre de mis hijos me parece alucinante, pero cuando también lo hizo con mi pareja, no di crédito. Lógicamente, le expliqué que él no es quién para juzgar mi vida y decidí declinar mi asistencia. Una pena porque todos mis sobrinos querían verme”.