El nuevo romance entre Alejandra Rubio y Tassio de la Vega promete convertirse en el culebrón del verano. Durante la pasada tarde, en el programa de `Sálvame´, Jorge Javier Vázquez destapó una serie de informaciones que hicieron arder el plató. Una fuente cercana al presentador, llamado Mario Bosch, nombre que citó el propio Jorge Javier, le desveló que había sido compañero de piso de Alba, una ex pareja del joven. Acto seguido los colaboradores del programa comenzaron a preguntar al unísono quién era esta joven y porqué habían roto. Miguel Frigenti decidió dar un paso más y llegó a afirmar que la pareja no había quedado muy bien después de su ruptura. SEMANA ha logrado hablar en exclusiva con Alba Chloé, la ex pareja de Tassio de la Vega.

Nos atiende sorprendida y cauta. Al revelarle el motivo de la llamada, prefiere en un principio no dar declaraciones de ningún tipo. “Perdóname, de verdad. Pero no es mi mundo y no quiero hacer comentarios al respecto”, nos comienza diciendo la joven. Alba rehúye en todo momento de tener ningún tipo de protagonismo y a tenor de sus palabras, se siente incómoda por la situación que se está creando a su alrededor. Esta rubia de cuerpo despampanante, fue pareja de Tassio durante más de cuatro años y en la actualidad se dedica al mundo empresarial como promotora de eventos. Tras ponerla al tanto de las últimas informaciones que habían salido a la luz, la joven quiso dedicarnos unas palabras. Eso sí, volviendo a dejar claro que su mundo no tiene nada que ver con la prensa del corazón y que su deseo es mantenerse en un segundo plano.

Alba Chloé, sobre Tassio y Alejandra: «Les deseo lo mejor»

Pocos datos se conocen acerca de cuándo la ex pareja decidió finalizar su relación. Pero según fuentes exclusivas, la ruptura se produjo meses antes de que se iniciara esta nueva relación entre Tassio de la Vega y Alejandra Rubio. Alba Chloé se pronuncia por primera vez para nuestra revista afirmando como se encuentra en estos momentos. “Estoy muy bien sola. No pertenezco al mundo del corazón y quiero seguir manteniéndome en esta postura” , nos confesaba para SEMANA. Respecto a Tassio y Alejandra, la joven también se muestra firme. “Les deseo lo mejor a los dos “. Sobre todo lo que se está comentando acerca de la vida de su ex pareja, la empresaria no quiere hacer comentarios y prefiere reservarse su opinión. Eso sí, advierte que se deberían investigar más ciertas informaciones.

Ambas han posado para las bodegas de Tassio

Sorprendente Alejandra Rubio no ha sido la única pareja de Tassio de la Vega que ha posado para sus bodegas de vino. SEMANA ha tenido acceso exclusivo a una imagen promocional en donde supuestamente Alba Chloé ejerce de modelo. Tras preguntarle si es ella la joven que aparece en la fotografía, la mismísima Alba nos confirma que se trata de ella. Por lo que además de compartir novio, ambas también han prestado su imagen para promocionar las bodegas de Tassio. Aunque se encuentra alejada del foco mediático, lo cierto es que la promotora también comparte amistades con la hija de Terelu Campos. En diferentes imágenes se puede apreciar a la bella mujer acompañada de amigas como Noelia López o Amor Romeira. Esta última, amiga desde hace varios años de la benjamina del clan Campos, tal y como ellas se han manifestado en diferentes directos de Instagram. Sin querer entrar más detalles y educada en todo momento, Alba no quiso contestar a más preguntas y pidió que se respetase su posición, ya que ella ya no forma parte de la vida de Tassio y su deseo es continuarla al margen de todo lo que suceda alrededor de ella.