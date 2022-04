Son muchos rostros famosos los que han querido dar visibilidad a la importancia de la salud mental. Muchos de ellos han confesado que no están atravesando por su mejor momento y hablan de la importancia de ir a terapia cuando sea necesario. La última en desvelar en qué punto se encuentra en cuanto a este tema se refiere ha sido Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés ha querido sincerarse con sus seguidores, que son cerca de 280.000 en su perfil de Instagram, y lo ha hecho a través de una ronda de preguntas y respuestas donde incluso ha hablado de este tema que poco a poco se va normalizando.

Alba Díaz se sincera sobre los aspectos más íntimos de su vida

La joven influencer ha querido responder a algunas de las preguntas que más preocupaban a sus fans. Desde si se considera una persona borde o incluso aclarar si está enamorada. Pero sin lugar a dudas, una de las respuestas que más esperaban a sus seguidores era la de sobre su salud mental. Alba Díaz no ha dudado en responder a una de las preguntas a las que hace referencia este asunto. «Pues la verdad es que estoy asimilando bastantes cosas. Intentando poder con mi cabeza que a veces es más fuerte el vinagre«, ha comenzado diciendo.

«Estoy trabajando el quererme y el motivarme. Suelo repetirme que soy capaz de lo que me proponga. Intento ser optimista. Y bueno, ya que me conozco tan bien quiero ser mejor persona. Conmigo y con los demás», ha continuado explicando la influencer. La joven se siente muy segura con ella misma: «Y si tropiezo tengo claro como levantarme. Se puede decir que estoy en un buen punto pero me ha costado lo suyo», sentencia aclarando el asunto.

La joven también habló de los problemas de alimentación que sufren las chicas hoy en día

No es la primera vez que Alba Díaz se sincera sobre un tema tan delicado como este. Tras llegar de su voluntariado en Kenia, la joven quiso dar otra lección de vida a sus seguidores y dejó claro que no le importa subir o bajar de peso o incluso ganar una talla. En la actualidad y con el mundo de las redes sociales en agua, los problemas de alimentación están a la orden del día. En una entrevista ofrecida a Elle, se sinceró sobre su cuerpo y ha desvelado que no le «afecta subir y bajar de peso, ni cambiar de talla», mientras que sobre las personas que le critican explica que le «da penita que haya personas detrás de una pantalla intentando hacerte sentir mal». «Nos tenemos que querer por lo que somos por dentro, por lo que podemos aportar a los demás, por tus valores, por tu personalidad«, añadía.

Te interesará saber...