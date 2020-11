La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ es una de las ‘influencers’ que más se trabaja las instantáneas de sus redes sociales para así conseguir el mayor número de likes. Desvelamos los secretos de Alba Díaz para lucir espectacular en las fotos.

Desde que empezara con su profesión como ‘influencer’ -que compagina con sus estudios universitarios-, Alba Díaz ha dado un giro radical en sus publicaciones. La joven cuenta ya con más de 236.000 seguidores en Instagram, lo que no solo le ha permitido convertirse en imagen de diferentes marcas de moda, de belleza o de productos, también ha hecho que evolucione en su manera de tratar las fotos que comparte.

La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ tiene mucha experiencia ya en estas plataformas y sabe qué tipo de fotos son las que más triunfan. Y es que no vale con compartir cualquier instantánea. Alba Díaz dedica muchas horas no solo a editar sus fotos, también a preparar unas sesiones de fotos donde todos los detalles cuentan.

Alba Díaz tiene muchos trucos para conseguir la mejor foto. Y no tenemos duda de que detrás de la publicación que termina compartiendo, hay miles de fotos del mismo momento, que terminan quedándose en el carrete de su dispositivo móvil. A la joven la vemos compartir unas imágenes que la han terminado convirtiendo en la reina del postureo, pero del postureo bueno. Sus poses ya son muy imitadas por sus seguidores, que quieren conseguir posar tan bien como ella lo hace y que parezca natural.

Alba Díaz tiene trucos para conseguir la mejor foto

La joven sabe destacar en las imágenes sus puntos fuertes, así como esconder sus complejos. Ella misma hacía una reflexión hace unos meses en el que animaba a querernos tal y como somos. «No quieras parecerte a los demás, ser diferente mola. Sé tú, quiérete, valórate, ámate, mímate y a tomar viento lo que opinen los demás. No le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Pues listo», escribía para compartir lo que ella ha empezado a llevar a cabo en su vida y que le ha funcionado.

Consciente de que no tiene un cuerpo muy delgado, Alba Díaz intenta cuidar la alimentación y hacer deporte cuando la agenda se lo permite. Aún así, le encanta comer y lo ha dicho en más de una ocasión, por lo que no va a dejar de hacerlo. «Yo tengo estrías, tengo algo de celulitis, como todos, no peso tres kilos, tengo inseguridades a veces, pero al final yo soy yo y no voy a dejar de serlo por nadie ni nada. La cabeza alta señores y señoras. Lo importante es estar sanos y salvos. Lo demás, es un capricho», decía rotunda con el fin de hacer un llamamiento a que tenemos que querernos con nuestros defectos.

Sabe cuáles son sus puntos fuertes y también sus débiles

Las posturas en las fotos son clave para Alba Díaz, pero luego hay otros detalles que de primera pueden pasar desapercibidos. Es el caso de la luz que elige para hacerse las fotos, la elección de la ropa también es muy importante para la joven, las fotos en bikini suelen ser top a la hora de conseguir likes y la posición de las piernas también hacen que la instantánea se pueda publicar o dejar en el cajón.

Los cambios de look son habituales en Alba Díaz

Alba Díaz es una de las ‘influencers’ que más cambios de look se hace a lo largo del año. La visita a la peluquería es uno de sus planes preferidos. Después de haber pasado por el moreno, el rubio y el rosa, la joven ahora se ha decantado por sorprender a sus seguidores con un nuevo color: el lila. ¡No hay nada a lo que le tenga miedo y respeto!