Alba Díaz ha dado positivo en coronavirus y ha explicado a sus seguidores cómo ha sido conocedora del resultado en la prueba.

Alba Díaz ha estado en varios puntos del mapa, por lo que todavía desconoce cuál y dónde ha sido el foco por el que se ha contagiado. Su último destino no ha sido otro que Marbella, donde, por cierto, coincidió con su ex, Javier Calle, con el que tiene ahora una bonita amistad. Días después de esta escapada por la Costa del Sol, ha explicado que se ha contagiado de COVID y que tras alguna prueba negativa, por fin, pudo saber a qué se debía su delicado estado. Se encontraba frágil y había comenzado los primeros síntomas, no obstante, el resultado de una prueba de antígenos multiplicó las dudas acerca de qué le pasaba. «Hace dos días me hice la prueba de antígenos y di negativo, pero me encontraba fatal y me hice la PCR…No era una gripe normal (….) Esos días me quedé en casa porque no estaba convencida al cien por cien y he dado positivo. Estoy comiéndome una ensalada como si nada. Llevo tres días en casa», ha dicho la joven en sus stories.

Aunque su madre sí que había pasado la enfermedad hace algunos meses, ella todavía no y ha sido ahora cuando ha experimentado algunos de los síntomas más frecuentes. «Tengo tos, cansancio, mocos, he perdido gusto y olfato. Esos son mis síntomas…di negativo en la de antígenos y positivo en la PCR al día siguiente. Solo digo eso. Cuidaos que está el tema que no veas», ha comentado Alba Díaz con el único fin de concienciar a sus seguidores. La influencer debe quedarse en casa y guardar la obligatoria cuarentena de 10 días, más aún si se tiene en cuenta como se encuentra, pues es contagiosa. Han sido muchos los que se han solidarizado con ella y así lo demuestra que incluso algunos de sus followers se ofrezcan a hacerle la compra, todo un detalle que ella ha agradecido enormemente.

Mientras ella se encuentra en España, su madre, Vicky Martín Berrocal, continúa de vacaciones en el país al que se fue a vivir hace ya algunos meses. La diseñadora continúa posteando desde allí fotografías y presumiendo del cuerpazo que ha logrado con gran esfuerzo y una alimentación saludable. Ella, por su parte, no se ha pronunciado sobre el positivo de su hija, aunque para ella no sea algo lejano. Su ausencia en el programa de Bertín Osborne hace ya algunos meses hizo saltar todas las alarmas y fue ella quien confirmó que se había contagiado.