Alba Díaz consolida su relación con Javier Calle

Si su relación se dio a conocer envuelta en polémica a finales del año pasado, Alba Díaz -la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’- parece estar consolidando su romance con Javier Calle Mora. La pareja ya no se esconce y ha hecho partícipes a sus seguidores en las redes sociales de que atraviesan un excelente momento personal y se han convertido en inseparables. Ambos han disfrutado de una divertida jornada al aire libre en la montaña que terminó con una suculenta cena.

Este noviazgo fue muy sonado ya que se daba a conocer tan solo unas semanas después de que el empresario marbellí se separase de la aristócrata e interiorista Coki Prieto, que también había sido buena amiga de Alba. Esta, incluso, había acudido a su boda con Javier Calle. Un matrimonio fugaz, que duró poco más de un año.

Ahora, la nueva pareja parece estar afianzando su romance y no duda en compartir sus salidas en las redes sociales. “Mientras el doctor no me permita entrenar, el caso en no parar…”, aseguraba Javier Calle en su perfil de Instagram. Perfectamente ataviado con ropa deportiva, mostraba una imagen de esta salida a la montaña y diversos Stories en los que se podía ver a Alba con la banda sonora de Frank Sinatra.

Por su parte, Alba Díaz también ha publicado algunos documentos en los que demuestra que la jornada deportiva al aire libre ha sido un auténtico éxito. “Después te sientes increíble”, señalaba la joven de 19 años tras correr por el campo.

Como colofón a esta jornada nada mejor que una buena cena a base de marisco. “Que me gustan a mí los melocotones en almíbar”, bromeaba el malagueño. Un suculento manjar para cargar las pilas y recuperarse de una jornada deportiva.

