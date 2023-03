Alba Carrillo y Jorge Pérez, vecinos por sorpresa

Alba Carrillo ha confirmado la noticia. Meses después de su supuesto romance con Jorge Pérez, la modelo confirma de nuevo que el mundo es un pañuelo. Prueba de ello que estén a punto de ser vecinos y es que el ex guardia civil se muda a su pueblo. "Se va a mudar a vivir a mi pueblo, a Torre. Me lo ha contado una amiga que le ha alquilado la casa. Vamos a ser vecinos, nos vamos a encontrar en el parque. En mi pueblo se vive divinamente", dice la modelo. No tiene ninguna relación con él, por lo que nadie duda que será incómodo y tenso. No solo con él, sino también con Alicia Peña, su esposa, con la que se ha lanzado más de un zasca públicamente y con la que se prevé que no acercarán posturas.

Aunque Jorge Pérez llevaba unos meses viviendo en Las Rozas (Madrid), ahora quiere cambiar de enclave, un paso que llama poderosamente la atención. No tanto por el tiempo, sino porque muy cerca vive Alba, quien ha defendido en un plató que Jorge Pérez fue infiel a su mujer con ella. Dejan atrás así la exclusiva urbanización a la que se trasladador, una vivienda que está valorada en más de 500.000 euros y que ha sido testigo de sus mejores y peores momentos. La cocina de su antigua casa contaba con grandes dimensiones, estaba sin amueblar y tenía gimnasio común, una zona en la que Jorge desconectaba de todos los problemas que ha tenido en los últimos meses. Estaban de alquiler y pagaban por ella más de 1.700 euros, una alta cifra que, quién sabe, si ahora deberá abonar en su nuevo inmueble.

A pesar de que el municipio madrileño en el que vive Alba Carrillo hay más de 23.000 personas censadas, es muy común encontrarse con gente conocida, por ejemplo, en un centro comercial de la zona. Mucha gente se conoce y ha sido precisamente esto lo que ha llevado a Alba a enterarse de la llegada de Jorge Pérez, un giro inesperado que ahora copa titulares.

De Cantabria se mudaron a Madrid debido a todo el trabajo que Jorge tenía en televisión, el cual decidió dejar al pender de un hilo su matrimonio. Puede que su economía se haya visto resentida con su salida de la pequeña pantalla, un trabajo que le reportaba grandes beneficios y del que ha prescindido por decisión propia. Fue en el mes de noviembre cuando salieron las primeras imágenes de Jorge Pérez y Alba Carrillo muy cariñosos en una fiesta de la productora en la que trabajaban. Si bien la tensión sexual entre ellos era evidente, lo cierto es que sus versiones eran contradictorias. Él lo negó y continúo con su matrimonio y ella desveló todos los detalles de su noche con Jorge en casa de Marta López.

Vídeo: Europa Press