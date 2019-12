Se acabaron los días de relax y desconexión para Alba Carrillo. A pesar de que eran muy necesarios tras los tres intensos meses que ha pasado en la casa de ‘GH VIP’, la modelo ha querido volver al trabajo antes de que termine el año. Este viernes ha sido el día elegido por Alba para reaparecer en el plató de ‘Ya es mediodía’.

«Soy como soy, tengo mis brotes, luego soy súper cariñosa… Ha sido mucho más duro para mí que ‘Supervivientes’, a pesar de que estaba en un momento personal mejor. Es muy duro», ha comenzado explicando a su llegada al plató después de ver las imágenes más sorprendentes de su paso por el reality.

Alba Carrillo no se podía creer la sorpresa de Santi Burgoa y ahora ha tenido que hablar de eso en el plató de su programa: «No es que no quiera venir… es como todo lo contrario a mí. Estoy muy contenta, la carta me alucinó, no me lo esperaba. No solo fue que me escribiera, sino el contenido. No hemos quedado dos días, han sido más veces. Hay cosas que él prefiere estar en un segundo plano. Me apoya tanto y me quiere tanto…».

Se ha enterado en pleno directo de la relación de Marta López y Alfonso Merlos, que ha surgido estando la colaboradora dentro de la casa de ‘GH VIP’. «Qué fuerte», decía. «Mañana es 28 diciembre y me estáis gastando una broma. Los pocos heteros que hay y nos los estamos llevando las de Fresh», dice divertida.

Alba no se ha reencontrado (para su suerte) con Miguel Frigenti, otro de los colaboradores de este programa, con el que ha tenido algún que otro rifirrafe durante su estancia en la casa. A pesar de que son compañeros de trabajo, no mantienen una relación muy buena y se ha hecho aún más evidente durante el reality, sobre todo, en los últimos días de concurso.

Aunque la modelo ha asegurado que no quiere reencontrarse con el colaborador, Sonsóles Ónega ha asegurado este viernes que este encuentro se va a producir… y antes de que acabe el año. Estaremos muy pendiente de cuándo y cómo se produce, porque puede arder Troya. ¿Qué esperáis de esta batalla?