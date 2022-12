Este sábado, 17 de diciembre, Alba Carrillo ha celebrado por todo lo alto su propia fiesta de Navidad con unos buenos amigos en su casa. Un festejo del que ha presumido en sus redes sociales y en la que no ha faltado ningún tipo de detalle. Esta fiesta llega tan solo un día después de que la colaboradora causara baja en el ‘Mediafest’ por sentirse agobiada, presionada y querer alejarse de la televisión. Por ello, el último movimiento de la modelo ha provocado un profundo malestar en la productora del programa, La Fábrica de la Tele.

Alba Carrillo se lo ha pasado en grande y lo ha dado todo en una pijamada navideña con unos amigos en su casa. Una fiesta que le ha servido para desconectar de las polémicas y que ha molestado a La Fábrica de la Tele por la actitud de la joven durante la celebración. La productora de ‘Sálvame’ ha cuestionado a la colaboradora por hacer una fiesta después de que les asegurara que no iba a participar en el ‘Mediafest’ del pasado viernes por encontrarse agotada y cansada por la situación que estaba viviendo. En concreto, tal y como pudo saber SEMANA, la modelo había alegado que quería apartarse de la televisión por la presión que estaba teniendo y descansar la mente. Algo que provocó que tuvieran que buscar un sustituto a última hora que cantase con WRS, el representante de Rumanía en Eurovisión 2022.

Una pijamada navideña que seguro sigue dando que hablar por algunos de los zascas que ha lanzado Alba Carrillo a través de los vídeos que ha compartido. En concreto, podemos verla reírse al mostrar el vestido de Chanel que llevó en su pedida de mano con Feliciano López. Además, también quiso darle un consejo a todos sus seguidores: «Aunque seáis guapas como nosotras, follad como feas. Hay que darlo todo como si fuera el único que vas a pillar en el año«.

La última vez que la vimos en la pequeña pantalla

La última vez que vimos a Alba Carrillo en televisión fue hace un par de semanas cuando se sometió al polígrafo de Conchita en el ‘Deluxe‘. Desde entonces, poco o nada se sabe de la colaboradora de televisión. «El miércoles a última hora de la tarde nos comunica que no quiere cantar ni con WRS ni con ningún otro cantante, que no quiere participar en Mediafest, que quiere retirarse de la televisión. Ha decidido apartarse y está recibiendo presiones de su entorno para que deje la televisión”, contó el entorno de la colaboradora a SEMANA. La sobrexposición que ha experimentado durante las últimas semanas a raíz de su mediático affaire ha supuesto que esté completamente desbordada.No tiene fuerzas para continuar en la pequeña pantalla y ha dejado sus colaboraciones de forma temporal.