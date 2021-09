La colaboradora de televisión ha vuelto a atacar a Rocío Flores haciendo responsable de que ella esté en la palestra a su padre, Antonio David Flores, no a su madre, Rocío Carrasco, muy amiga de Alba Carrillo.

Alba Carrillo se considera una persona muy comunicativa y muy habladora. Esto le juega malas pasadas a veces, pero parece que es algo a lo que ya se ha acostumbrado. Este mismo miércoles ha acudido a Cibeles para ver el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, y tras posar en el photocall, la colaboradora de televisión no ha dudado en pararse con la prensa para tratar algunos temas de actualidad.

La modelo no ha dudado en hablar del rifirrafe que lleva semanas protagonizando con Rocío Flores. A través de los medios de comunicación, las dos se dedican ataques. Ahora, Alba lo ha vuelto a hacer. «Yo a Rocío Flores no le meto caña, lo que pasa que me duele que no defienda más lo suyo y a su madre, que es una maravillosa persona. Tendría que haber dado la cara más por ella, pero si no le sale…», ha empezado comentando sobre la postura tomada por la joven tras la docuserie de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

«Ella me tiene manía a mí porque soy amiga de su madre y entonces atacará lo que ella considere pertinente. Me duele también porque mi madre se portó muy bien con ella cuando ella defendía a Antonio David y mi madre me defendía a mí. Me parece injusto. Si duerme bien con su conciencia…», ha continuado.

Alba Carrillo culpa a Antonio David Flores de que Rocío Flores esté en el foco mediático

Además, Alba Carrillo ha dejado claro su opinión al respecto. Y es que cree que Rocío Carrasco ha hablado después de 20 años en los que Antonio David Flores haya hablado de la hija de Rocío Jurado: «Si no se frenan las cosas desde el principio, la gente tiene derecho, al menos, a dar su opinión. Ya era hora de que se contaran las cosas como han sido y no como se las han querido inventar. Tiene derecho a contar. Al final, el culpable de que esté en la palestra es el padre no la madre», dice rotunda.

Tiene claro que nada desea más que su amiga Rocío llame a su hija. «Ojalá. Como madre y como hija solo puedo esperar que algún día estén las dos bien para que puedan reencontrarse de manera sana y hacer las cosas bien y quererse», ha terminado diciendo sobre un posible encuentro de madre e hija en un futuro.

El último zasca de Rocío Flores a la modelo

Rocío Flores y Alba Carrillo se han convertido en la nueva pareja protagonista de la actualidad. La primera de ellas, al parecer, sin desearlo, pero se ha visto en la obligación de responder a los últimos ataques de la modelo y colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Esta, que nunca ha tenido en su lista de amigos a la joven, atacaba con dureza a la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

Rocío Flores era preguntada por las palabras que de Alba Carrillo había dedicado a la joven, diciendo que no era objetiva al atacar a Lucía Pariente. Aunque aseguraba que desconocía lo que había dicho, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no duda en mostrar qué le ocurre cuando oye el nombre de la modelo: «¡Qué pereza me da!», decía rotunda.

«Uffff, que pereza me da, me da una pereza…», dice con cara extrañada. En cuanto a lo que ha dicho sobre ella asegurando que no es objetiva porque es amiga de su madre, la joven se queda boquiabierta: «¿Qué tiene que ver eso? Uff qué equivocada está, qué poco me conoce, pero bueno que no voy a hablar de ella, no he hablado de ella en mi vida no voy a hablar ahora, si ella quiere hablar de mí, que hable… me voy a limitar a comentar un concurso que para eso me contratan», respondía rotunda sin querer añadir nada más.