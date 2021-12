Si algo caracteriza a Alba Carrillo es que no puede mantenerse en silencio si algo le angustia. Lo ha vuelto a demostrar este jueves a responder a Gloria Camila, con la que, por cierto, discutió una vez más en ‘Ya son las ocho’, donde debatieron acerca de la opinión de la modelo sobre la tauromaquia tras ser pillada besándose con Canales Rivera en SEMANA. Alba ha dicho públicamente que está en contra de las corridas de toros, por lo que llamó la atención de Gloria que Alba estuviera ilusionada con el torero. Tras una tensa discusión en la que incluso Alba Carrillo cortó la conexión desde su casa con el programa, la modelo ha lanzado un zasca a su enemiga desde sus redes sociales. Unas palabras que, a buen seguro, tendrán su contestación por la otra parte. «A los que empujan, a los que conducen bebidos, a los que cobijan la agresividad, a los que llaman mala madre y aún así se permiten el lujo de dar lecciones de moral», comienza diciendo la ex de Fonsi Nieto en sus stories.

Molesta porque se la pusiera en entredicho y porque no se entendiera que ella no tiene que estar de acuerdo con todo lo que haga en este caso Canales Rivera, Alba ha justificado su salida repentina de ‘Ya son las ocho’. «A veces, solo a veces, uno se va. Porque no es su guerra, porque no tiene las mismas armas o porque no estás dispuesto a que le dé lecciones alguien que debería callar», continúa el escrito. Si bien estas palabras son del puño y letra de Alba, también ha incluido una cita que firma Mark Twain: «Nunca discutas con un idiota, te rebajará a su nivel y te ganará por su experiencia». Alba no quiere que la audiencia se quede con que ella se vio superada por la situación y no supo qué decirle a Gloria Camila, quien le animaba a que fuera a una corrida de toros para juzgar si le gustaba o no lo que estaba viendo. Ella consideró que fue una encerrona y dejó claro que no estaba dispuesta a ser parte de ello. Horas después ha seguido posteando reflexiones que expresan cómo se siente tras un día en el que fue la absoluta protagonista del día gracias a la exclusiva de SEMANA, un auténtico bombazo en la crónica social.

Cabe señalar que, aunque no la nombre, Alba Carrillo hace mención a asuntos relacionados con la vida de Gloria Camila o bien con el pasado que a ambas las ha enfrentado. Gloria y ella llegaron a las manos en ‘Supervivientes’, de ahí que la modelo haga mención «a los que empujan», un instante que sucedió hace años después de que Alba cargara contra Ortega Cano por el accidente de tráfico en el que un hombre perdió la vida. Al igual que la parte en la que habla de «aquellos que llaman mala madre», pues hace solo unos días Gloria Camila insistió en que no se arrepentía de llamar así a su hermana, Rocío Carrasco.

Vídeo: Europa Prees

«Sé como el pájaro que, deteniendo su vuelo un rato en ramas demasiado débiles, siente cómo ceden su peso, y sin embargo canta, sabiendo que tiene alas», dice Víctor Hugo, texto también publicado por Alba a primera hora de este jueves. Una frase que se suma a otra en la que desvela su opinión sobre los animales, a quienes defiende por encima de todo, tal y como ha vuelto a gritar al mundo. «Un respeto creciente a la vida favorece una toma de conciencia de la crisis actual y se acompaña con gestos positivos. Asistimos al nacimiento de movimientos de protección de lo vivo, desde los humanos a los animales y las flores asilvestradas», añade.

