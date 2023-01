Existen dos temas de candente actualidad. Uno de ellos es todo lo relacionado con la nueva canción de Shakira en el que arremete de manera directa contra Gerard Piqué y Clara Chía. Y en las antípodas se encuentra la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes han retomado sus planes de boda. Ambos temas son de lo más comentado tanto en redes sociales como prensa escrita e incluso en televisión. La última en pronunciarse sobre la reconciliación entre la diseñadora y el empresario ha sido Alba Carrillo, que esta semana ha regresado al trabajo tras su polémico affaire con Jorge Pérez.

Mientras que la maniquí se ha mostrado una gran defensora de Shakira y de los dardos envenados que ha lanzado contra su ex, no muestra el mismo cariño hacia la hija de Isabel Preysler. Se ha mostrado muy crítica con su actitud y con el hecho de que haya hecho pública su reconciliación. «Me parecen dos timadores. Íñigo y Tamara son unos timadores. Nos han tomado el pelo pero vamos. Y encima la película de Navidad que se han marcado que parece de plataforma mala», dice después de defender a Hugo Arévalo, quien ha salido peor parado de esta segunda oportunidad.

Alba Carrillo ha bromeado con el hecho de que Tamara eligiera Laponia como primer viaje juntos

Pero la cosa no ha quedado ahí. Alba Carrillo ha querido bromear con el viaje de la pareja a Laponia. Tamara Falcó e Íñigo Onieva decidieron poner tierra de por medio y se marcharon hasta el Polo Norte, huyendo de todo el revuelo mediático que se creó al conocerse su reconciliación. La propia diseñadora reveló este jueves en ‘El Hormiguero’ que decidieron comenzar el año separados y juntos. Sin embargo, Alba tiene otra teoría de por qué se marchó hasta el otro lado del mundo.

«¿Sabes qué pasa? A mí me sorprende que se haya tenido que ir a Laponia. ¿Por qué quería pasar desapercibida o qué? Entre tanto reno«, ha dicho dejando a sus compañeros sin palabras. A pesar de ese ataque hacia la marquesa de Griñón, Alba ha hecho autocrítica y ha tirado de humor: «Lo digo porque yo lo hice porque fui la primera cornuda en irme a Laponia a hacer el casting de Rudolf (el reno de Papá Noel) Pero me parece que ir con el propio corneador es que eso ya es… Vete a Maldivas chica, con menos ropa a darlo todo», dice.

Este mismo jueves, Tamara Falcó daba todos los detalles sobre su viaje a Laponia, donde se alojaron en un exclusivo hotel por más de 2.300 euros la noche. Tras darse una segunda oportunidad decidieron comenzar una nueva vida alejados del foco mediáticos: «Nos queríamos quitar de todo este ruido y tal nos fuimos al Polo Norte pero allí también nos pilló la prensa. Yo pensaba que era imposible. La verdad es que han sido unos días muy sencillos pero muy bonitos», contó la colaboradora de televisión en el programa de Pablo Motos.

Tanto la hija de Isabel Preysler como el empresario nos han dejado «colarnos» en este espectacular viaje, ya que ambos han compartido diferentes instantáneas sobre estos días juntos. En estas fotos somos testigos de su primer beso tras su reconciliación, de sus noches al lado de la chimenea, los viajes en trineo y sus momentos de relax con una copa de vino en mano. Sin lugar a dudas, ha sido todo un planazo.