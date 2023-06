Alba Carrillo, sin filtros, habla del verdadero motivo de su despido de Mediaset

Si hay algo que caracteriza a Alba Carrillo es que no tiene filtros. Después de lanzar varios dardos envenenados a Ana Rosa Quintana por la fiesta de verano de su productora, Unicorn, la colaboradora ha vuelto a hablar sin ningún tipo de reparos sobre su despido de 'Ya es mediodía'. En concreto, ha señalado a la persona que estaría detrás de él y sus verdaderos motivos.

Alba Carrillo ha anunciado en sus redes sociales que su madre, Lucía Pariente, ha ganado el juicio contra la productora de 'Secret Story'. En concreto, el motivo de la denuncia se remonta a la final del concurso cuando Jorge Javier Vázquez la expulsó de plató y amenazó con no seguir con la gala si esta seguía en el estudio de grabación. Fue una tensa discusión que acabó con el presentador advirtiendo a la familia: "Cuidado porque estamos hasta las narices". Todo lo que sucedió esa noche se puso en manos de la justicia y esta, finalmente, le ha dado la razón a la madre de la colaboradora. "Estoy muy contenta porque hemos tenido que escuchar que habíamos perdido cosas que no habíamos perdido. Hemos tenido que escuchar falsedades, vilipendios, pero hemos estado calladas y hemos recurrido a la justicia, siempre por la vía legal, que no es un plató de televisión, las cosas salen como tienen que salir", admite Carrillo.

No contenta con esto, Alba Carrillo va un paso más allá y señala a una directiva de Mediaset de ser la que está detrás de su despido de Mediaset. "Hay una mujer que es mala como el demonio y está dentro de la oreja de algunas personas. Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mí. Nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Resulta que la han dado un título a esta persona. Pongamos que ha pasado a directora de entretenimiento. Ocurre eso y a los pocos días me mandan a mi casa. No pasa nada porque la justicia es lenta y segura", explica. En concreto, la modelo hace referencia a María Zambrano, quien fichó por Mediaset España como directora de formatos de reality y dating después de abandonar Zeppelin TV, productora de 'Gran Hermano' y 'Secret Story'.

Alba Carrillo se posiciona a favor de Asraf Beno

Con la controversia que está generando la enemistad entre Asraf y Adara en 'Supervivientes', Alba Carrillo ha querido explicar qué le parece la situación y ha asegurado que se va a posicionar siempre a favor del concursante. En concreto, ha puesto en valor lo buen compañero que fue con ella cuando trabajaron juntos. "Siempre ha sido un compañero excepcional. Ha sido de las pocas personas que no me han apuñalado. Un beso para él y para Isa Pantoja que también es encantadora", admitía.