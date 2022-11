Hace tiempo, Alba Carrillo padeció una depresión. Por ello tuvo que necesitar de asistenciaen la clínica López Ibor, con consultas especializadas en psiquiatría y psicología. Y aunque entonces necesitaba tratamiento, decidió acelerar su salida de la clínica ante la presión social que pesa sobre quienes padecen este tipo de dolencias. Ella misma ha contado su experiencia en el programa ‘Nos hemos liado’, que presenta en Mtmad junto a Sandra Barneda: «Yo estuve ingresada en la López Ibor hace seis años. Estuve un día porque tenía una depresión y tenía que descansar. Y no sabes cómo me pusieron».

«Estuve 24 horas porque luego me dio miedo por el tema prensa y tal», ha detallado. «Me hicieron fotos, la prensa incluso. En plan esta está loca… Por tener una depresión me pusieron pingando. Y cada vez que me querían insultar, me ponían una foto: ‘Mira, entrando en la López Ibor’. Entré en depresión. Estaba que no podía dormir. Yo iba a a terapia externa de la clínica, me ingresaron para darme medicación y que pudiera descansar».

«Es una etapa que no puedo recordarla porque me pongo hasta nerviosa», confesó en ‘GH VIP 7’

La presentadora de ‘Nos hemos liado‘ ha echado la vista atrás y ha recordado el difícil episodio de cuando ingresó en un centro especializado en salud mental por una depresión. Cree que fue injustamente tratada por los comentarios a los que tuvo que hacer frente. Comentarios ante los que decidió salir de allí, para evitar la exposición mediática.

No es la primera vez que Alba habla abiertamente sobre este momento tan difícil de su vida. Durante su paso por ‘Gran Hermano VIP 7’, donde compartió concurso con Adara Molinero y Mila Ximénez, dio detalles sobre la depresión que padeció tras su ruptura con Feliciano López: «Cuando la cabeza no te responde es horroroso y sufrí como nunca. Es una etapa que no puedo recordarla porque me pongo hasta nerviosa y muchas veces cuando me pongo triste me da miedo volver a recaer«, contaba, emocionada.

Alba Carrillo ha hablado de su depresión en las redes sociales y en televisión: «Logré superarlo gracias a mi esfuerzo»

También en las redes sociales ha revelado detalles sobre este periodo de dolor: «Tuve depresión y me dediqué un tiempo. Logré superarlo gracias a mi esfuerzo y a grandes profesionales. No estigmaticéis a la gente, ni lo intentéis usar como un insulto porque es digno de alabanza. A mí no me ofende. Ha sido mi gran victoria personal». Ahora, en su espacio de Mtmad, Alba Carrillo ha animado a hacer una reflexión sobre la importancia de la salud mental aprovechando la visita del influencer Luc Loren. Este ha hecho hincapié en su encuentro con ella y con Nagore Robles de la necesidad de seguir trabajando en este ámbito porque no se ha avanzado todo lo que se esperaba. La propia Alba fue víctima de ello y, una vez más, ha querido compartir su caso.