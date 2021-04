Alba Carrillo ha estado un tiempo alejada de la televisión por dar positivo en coronavirus. Ahora, ha vuelto a su puesto de trabajo con las pilas cargadas

Hace unos días, Alba carrillo reveló el motivo por el que había desaparecido tanto de la pequeña pantalla como de las redes sociales: había dado positivo en coronavirus. La maniquí habló de su experiencia con esta enfermedad y aseguró que «lo he pasado muy mal». Sufría de problemas respiratorios, además de que se quedó sin gusto ni olor, unos de los síntomas más frecuentes de la covid. Alba aseguró que ya había dado negativo y que, por fin, había superado el coronavirus. Aún así, todavía estaría unos días más en casa, pero este lunes por fin ha reaparecido en la tele. Alba Carrillo ha acudido a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘Ya es mediodía’ y lo ha hecho con las pilas cargadas. “Estoy bien, pero lo he pasado muy mal”, ha asegurado ella.

Alba Carrillo ha hablado de su experiencia con el covid

Alba ha querido concienciar a todos los tele espectadores de la importancia de evitar la propagación de la covid: «A los negacionistas les pasaba yo mi covid, para que vean que sí existe”. También ha explicado su experiencia con el coronavirus: “Tos, malestar, mal de tripa, pinchazos de tripa, perdida de gusto… Y el olfato, sobre todo para los hombres”. Además de revelar cómo se ha sentido durante estas semanas que ha estado alejada, también han tocado el tema del documental de Rocío Carrasco, bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘. Alba siempre ha demostrado su gran defensa por la hija de Rocío Jurado y en esta ocasión no le ha importado cargar contra Raquel Mosquera, una de las protagonistas del sexto y último episodio emitido de la docu-serie.

Ha estallado contra Raquel Mosquera por sus declaraciones contra Rocío Carrasco

La maniquí ha regresado con la escopeta cargada y ha opinado sobre este episodio. Ha sido escuchar el nombre de Raquel Mosquera y soltar que “la señora que es el paradigma del buen gusto, que no iría a su peluquería así me mataran”. A pesar de los intentos de Sonsoles Ónega por frenarla, esto no ha sido posible: «Si con ese estilismo se llama peluquera, es como si dices que eres periodista y no sabes ni leer”, ha dicho.

A Alba Carrillo le ha sentado muy mal que Raquel Mosquera tachara de materialista a su gran amiga, Rocío Carrasco. «Jamás la he visto con algo de marca, ni con un bolso bueno ni con una joya… María Teresa le ha regalado unos Jimmy choo y no se los pone… Yo me los he querido llevar, pero tengo un pie enorme… lo del Rolex, que no, que no, me pongo mala”, ha dicho desmintiendo así la versión de la mujer de Pedro Carrasco. Alba ha regresado a su puesto de trabajo con la escopeta cargada contra todos.