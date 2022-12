La vida de de Alba Carrillo se ha revolucionado considerablemente desde que se destapara su affaire con Jorge Pérez. Las imágenes de los dos colaboradores del ‘Fresh’ besándose en la fiesta de Navidad de Unicorn han abierto la caja de Pandora. Y lo que hasta ahora era una fuerte amistad se ha convertido en decepción. Él ha negado haber compartido con ella más que unos besos. Ella, por su parte, sostiene que la «tensión sexual sí fue resuelta», lo que los sitúa en posturas muy distintas. Ante este panorama, la exmodelo ha decidido hacer borrón y cuenta nueva y seguir adelante con su vida. Así, este jueves se ha dejado ver en el cumpleaños de su ex, Fonsi Nieto, con el que tiene un hijo en común.

En la fiesta del DJ, celebrada en el Teatro Kapital de Madrid, este ha invitado a numerosos amigos y compañeros de profesión. A estos últimos los ha congregado en con motivo de un fiestón que ha anunciado en las redes sociales. «¡BOOM! ¡¡¡Cumpleaños a la vista!!! No sabéis la ilusión que me hace volver a esta que es mi casa y en un día tan especial», dice el madrileño en sus redes sociales. La cita, a la que no ha querido faltar Alba Carrillo, ha sido la ocasión perfecta en el que la colaboradora ha disfrutado de la noche madrileña, ajena a las polémicas.

Lo cierto es que este jueves ha sido un día especialmente intenso para ella. No solo ha destapado que mantuvo relaciones sexuales con Jorge López. También ha revelado que mantuvo más encuentros con otra de sus exconquistas: José Antonio Canales Rivera. «Estando con la otra nos volviéramos a acostar. Te desmonto con la de Toledo, lo que nos has contado de la mujer que tanto amas…de mí no hablas», ha comenzado diciendo en el ‘Fresh’. Ha explicado que ambos volvieron a «liarse estando con su novia» y que han tenido varios encuentros a lo largo del tiempo. Y aunque no ha facilitado fechas ni detalles de esos momentos, ha dejado caer que no se quedó satisfecha.

Las palabras de Alba han obtenido respuesta inmediata por parte del torero, quien ha negado su afirmaciones. «En ningún momento le he sido infiel a mi pareja con ella».Durante la emisión de ‘Sálvame’, el primo de los Kiko, Cayetano y Fran Rivera ha subrayado que «ya con lo que ha dicho ha sido suficiente». Y ha insistido n que jamás fue desleal a Isabel Márquez con su compañera de Telecinco: «Respecto a que yo le he sido infiel a mi pareja con ella, no es cierto. Yo estaba soltero y no tenía ningún compromiso con nadie. Puede decir lo que quiera y puede contar lo que le dé la gana, pero no es cierto. Yo intentaba recuperar a mi novia».

Alba Carrillo, enfrentada a quienes fueron sus affaires

Ahora, Alba Carrillo parece tener dos frentes abiertos. Uno con su compañero en ‘Ya es mediodía’, quien está inmerso en un doloroso proceso para que su desliz no rompa su matrimonio con Alicia Peña. Otro, con Canales Rivera, cuyas versiones sobre sus escarceos del pasado tampoco parecen coincidir. Por suerte, con quien la madrileña no tiene desavenencias -al menos, de momento- es con otro de sus ex, Fonsi Nieto, que no ha dudado en invitarla a la fiesta que ha organizado por su 44 cumpleaños y a la que ha ido acompañado de su novia, Maider Bathe.