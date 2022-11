Este viernes, 25 de noviembre, la productora ‘Unicorn’ ha celebrado por todo lo alto la Navidad y numerosos rostros conocidos de sus programas acudieron al evento. La cita en cuestión ha dado mucho de sí y ha traído consigo una relación que, hasta ahora, desconocíamos. Tal y como ha revelado ‘Fiesta’, pillaron a Alba Carillo y Jorge Pérez en actitud más que cariñosa durante toda la noche.

La relación entre Alba Carillo y Jorge Pérez siempre ha sido idílica y la colaboradora ha bromeado en varias ocasiones con el hecho de encontrar a un hombre parecido a él, pero a ser posible que no estuviera casado. Esta amistad ha ido pasos más allá y habrían dado rienda suelta a su pasión en la fiesta de Navidad de ‘Unicorn’, según explican en el programa presentado por Emma García. El propio protagonista de lo ocurrido asegura que le ha dado explicaciones a su mujer puesto que le llegaron varios vídeos de lo sucedido anoche durante el evento. Él insiste en que no hay beso, pero reconoce que le ha faltado el respeto a la madre de sus hijos.

«No le he ocultado nada a mi mujer, he ido con la verdad por delante. Niego haberme besado con ella. Si hubiese querido tener algo con Alba no hubiera sido en ese lugar. Este juego lo tenía que haber parado, se me fue de las manos», aseguraba Jorge Pérez tras hacerse público la noche más que cariñosa que pasaron ambos. El resto de colaboradores del programa aseguraron que todos se dieron cuenta del «roneo» que hubo entre ambos durante la noche, despertando la curiosidad y siendo la comidilla de todos los presentes.

Por otro lado, los colaboradores explican que veían a ambos en su salsa, sin ocultarse y sin tener preocupaciones por lo que pudiera pasar. A pesar de sus testimonios, Jorge Pérez insiste en que no hubo ningún beso entre ambos, aunque el programa incide en el hecho de que tiene imágenes del momento. El que fuera ganador de ‘Supervivientes’ también explica que a su mujer no le ha gustado los vídeos e imágenes que ha visto en las redes sociales de los asistentes. «Asumo mi culpa de que tenía que haber parado y no llegar a ese extremo. Ha sido extrapolar la buena relación que tenemos Alba y yo», asevera.

Marta López da su versión de los hechos

Marta López fue una de las testigos más directos de lo que ocurrió y por eso entraba en directo para explicar lo que hubo ocurrido. En concreto, la colaboradora reconoce que se acercó a ambos para pedirles que pararan porque ellos «no eran conscientes de que estaban haciendo algo malo». «Les vi muy cerca, pero jamás les he visto besarse en la boca. Era la comidilla de la fiesta, todo el mundo se estaba metiendo«, cuenta. Además, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ también desvela que se la llevó de la fiesta, se montaron en un taxi y acabaron en su casa para que no fuera a mayores.