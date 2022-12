Están siendo unas semanas muy complicadas para Alba Carrillo. Después de semanas en el foco mediático, la modelo se retiró unos días de la presión. Necesitaba un descanso para desconectar de todo lo que está pasando. Nada como estar con su familia unos días para recuperarse de los momentos de ansiedad que atraviesa después del escándalo que ha provocado las imágenes en actitud cariñosa junto a Jorge Pérez.

«Siempre estoy empoderada. He tenido que resetear, el otro día tuve ansiedad, porque al final todo el mundo con la mejor de sus intenciones, te mandan cosas y cortocircuité. No he puesto todas las cosas en su sitio, pero unas buenas pelis con mi familia me han venido fenomenal», ha declarado rotunda a su vuelta al plató del ‘Fresh’.

Un ataque de ansiedad aleja de televisión unos días a Alba Carrillo

Ha querido dejar claro que se lo pasó en grande en la fiesta de Unicorn TV. A pesar de que hace ya unos días de este momento, Alba sigue recordándolo con felicidad: «Yo siempre estoy contenta, me lo pasé muy bien», ha declarado la modelo, que ha querido desmentir que ella dijera que Jorge Pérez fuera un empotrador: «Yo no he dicho lo de empotrador. Eso me ha dolido. Otra cosa es que lo piense, que no sé lo que pienso», dice entre risas.