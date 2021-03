Alba Carrillo no puede escuchar que se ponga en duda que Rocío Carrasco como madre y ha terminado gritando en directo para defender a su amiga. Su discurso, sin saber del todo la verdad, no convence a su contrincante, Marta López

Alba Carrillo es amiga de Rocío Carrasco y no está dispuesta a que ciertos temas se pongan en entredicho. Mientras que España entera está revolucionada a falta de 48 horas para conocer la versión de Rocío Carrasco de los hechos, su amiga ha estallado y no ha aguantado que se hable de su papel como madre. Hay muchas cuestiones en las que la opinión pública se guarda sus reversas sobre la verdad imperante en este asunto. Muchos asuntos que todos ponemos en cuarentena a la espera de conocer la ansiada otra versión, la de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Pero hay otras, concretamente la referente a los hijos de Rocío Carrasco, Rocío Flores y David, que muchos entienden imposible de encontrar justificación.

Unas dudas que se han puesto sobre la mesa de debate de la sección ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’, donde Alba Carrillo está en calidad de colaboradora. Pero este viernes la modelo ha querido hacer bandera de otro cargo, el de amiga de Rocío Carrasco, demostrando que es capaz de defender con uñas y dientes la verdad que va a contar su amiga, aunque ella aún no sea conocedora de toda la historia, como reconoce. “Rocío no está sola. No tendrá a su familia, pero no está sola. Tiene a mucha gente, dentro de los que me incluyo, que la arropamos y apoyamos”, sentenciaba Alba Carrillo antes de estallar.

El hecho de que Rocío Carrasco lleve cerca de nueve años sin tener contacto con sus hijos es un punto en el que pierde los apoyos del público. Pero no el de Alba Carrillo, que defiende esta situación y la fragilidad de su amiga a pesar no saber toda la verdad, silenciada todos estos años hasta que este domingo se desvelen todos los secretos. Tan tenso se puso el debate, que Alba Carrillo pronto comenzó a elevar el tono de voz hasta llegar a los gritos cuando Marta López ha querido subrayar que, en su opinión, Antonio David Flores ha demostrador ser un buen padre durante todos estos años de ausencia materna. Una afirmación que la modelo no ha soportado escuchar.

“¿Sabes lo que es la alienación parental? Se puede menoscabar mucho la imagen de uno de los progenitores”, deja caer Alba Carrillo como posible explicación al motivo por el que Rocío Carrasco no hable a sus hijos, a pesar de las demandas públicas de estos. En opinión de Alba, hay muchas cuestiones que se desconocen sobre esta historia y que nadie tiene el derecho a juzgar a su amiga como madre sin saber las dos versiones de esta historia: “¡Para juzgarla como madre solo lo pueden hacer sus hijos!”, un punto en el que Marta López está de acuerdo, pero dejando caer otra vez que ellos ya se han pronunciado y han alabado la labor del ex guardia civil en sus cuidados, ante la ausencia de una madre.

El intento de suicidio de Rocío Carrasco

Hay un punto en el que Alba Carrillo relaja su discurso y aparca los gritos -entre otras cosas por las quejas de Sonsoles Ónega de que no se entera de nada porque se pisan continuamente y entre gritos no llega a saber qué se dicen-. El intento de suicidio de Rocío Carrasco era un punto de inflexión a la hora de contar su verdad, de ahí la coletilla “para seguir viva”. Algo que Alba Carrillo asegura desconocer y es que no sabía que su amiga se encontraba en un momento tan duro de su vida como para tener pensamientos persistentes de quitarse la vida como vía de escape a una situación desesperante.

Alba Carrillo no puede disimular su malestar al oír esta afirmación en boca de Rocío Carrasco, porque se lamenta que, “como amiga me siento culpable porque no sabía que había llegado a eso, me duele muchísimo”, confiesa. Pero es que este documental sobre la vida de su amiga no solo le va a sorprender a ella, sino también a sus hijos, quizá porque llevan nueve años sin saber de ella, pero sorprende que Alba Carrillo asegure que incluso se han tratado temas que ni Fidel Albiac conocía. Un comentario que acrecienta aún más el interés del público por ver el documental de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.