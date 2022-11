Alba Carrillo está pasando unos días complicados después de su pillada con Jorge Pérez en la fiesta organizada el pasado viernes por Unicorn TV. La modelo dio explicaciones al respecto el pasado domingo, pero desde ese día, han pasado cosas. Jorge Pérez ha hablado y ha hecho público un comunicado, su mujer, Alicia Peña, también se ha pronunciado y ha asegurado que va a seguir adelante con matrimonio, pero ¿qué piensa Alba de todo lo que ha ocurrido en los últimos días?

No puede más con el revuelo mediático que ha causado la noche de fiesta con Jorge Pérez y las imágenes en las que se muestran en actitud cariñosa: «Estoy agotada y sobrepasada, de cabeza estoy reventada. Lo que se vio en los vídeos es lo que hay y no hay más encuentros que ese», dice tajante. Y es que muchos han comentado que ambos podrían haber tenido otros encuentros antes de la fiesta en la que se mostraron de lo más cariñosos. Pero ella ha dejado claro que no es así.

Se han dicho muchas cosas y Alba cree que tiene una conversación pendiente con Jorge Pérez, al que todavía considera amigo: «Somos amigos, pero nos falta una conversación. Ha dicho cosas por detrás a compañeros. Esto no da para más pero tengo que ser honesta y hay cosas que no me gustan. Me falta una conversación con él. Ha dicho cosas por detrás que no me han gustado». Y ella quiere aclararlas con él.

La modelo ya está cansada de todo el revuelo mediático

Muchas de las declaraciones que ha hecho Jorge todos estos días no las comprende y quiere hablarlas: «No entiendo cuando dice «juego peligroso». Escucho cosas de él que no me gustan, pero voy a mantenerme tranquila. Estoy de dramas hasta la punta de las narices. Ya no puedo más. Yo también tengo un límite, yo también estoy sufriendo», reconoce enfadada.

Aunque todavía les queda una conversación por tener, Alba ha desvelado que estuvieron hablando este lunes. A pesar de todo y de que no está de acuerdo con él en cosas que ha dicho, también está sufriendo por él: «Ayer le escribí y estuvimos hablando un poco. Quería aclarar unas cosas y ya está. No me siento responsable de nada porque soy soltera, pero me duele lo que le está pasando a Jorge porque es mi amigo. Me duele porque es Jorge».

No se siente responsable de todo lo ocurrido

Se ha visto en las imágenes que llevan días siendo virales y reconoce que le impactan: «Me da vergüenza y no tengo por qué sentirme así. Me molesta que se haya grabado porque se supone que estás con amigos. Yo estaba a mi bola, me lo estaba pasando súper bien y no le hice caso a nadie. Yo estaba como soy yo, soy como soy de aquí, me río con todo el mundo. Yo soy así de expresiva en general, no me parecía que estuviera haciendo nada malo. Está bueno, ciega no estoy».

Se han dicho muchas cosas sobre ella que son mentira y ha dejado claro que va a empezar a tomar medidas contra todos aquellos que lo hacen: «Voy a empezar a tomar acciones legales sobre los que digan mentiras sobre mí», declara rotunda con la intención de que muchas personas de su alrededor se controlen. ¿Cuál será el siguiente capítulo de toda esta historia que lleva días protagonizando numerosos titulares en los medios de comunicación?