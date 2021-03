Después de sacar la cara por la hija de Rocío Jurado en ‘Ya es mediodía’, la colaboradora ha recibido un sinfín de mensajes insultantes.

El inminente estreno del documental de Rocío Carrasco en Telecinco está provocando mucho revuelo alrededor de los protagonistas indiscutibles del mismo, así como de los amigos que durante años han rodeado a la pareja. Así, este viernes, Alba Carrillo no podía evitar salir en defensa de la hija de Rocío Jurado y hacía hincapié en que habría que esperar al domingo para conocer su verdad. Además, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ insistía que tan solos sus dos hijos, Rocío y David Flores, son los únicos que pueden juzgar a su amiga como madre. Su defensa a ultranza ha provocado que la modelo recibiese un sinfín de insultos a través de su mail y redes sociales. Algo que ha provocado que Carrillo explotara y denunciara el acoso al que se estaba viendo sometida.

“Como tú que te has liado con futbolistas y tenistas. Que asco de mujer, mucho asco”, “Te pones a hablar de otros si tu eres una zorra que estás con todos por dinero”, “No presumas de ser amiga de mala madre cuando no te enteras del supuesto intento de suicidio”, son solo algunos de los insultos y descalificativos que Alba Carrillo ha recibido unas horas después de que interviniera en ‘Ya es mediodía’ y sacara la cara por su amiga, Rocío Carrasco. Harta de todos los mensajes que le han sido propinados, la colaboradora ha explotado y ha salido a la palestra para defenderse de las críticas.

A través de sus historias de Instagram, Alba Carrillo hacía hincapié en mostrarse sorprendida al darse cuenta de que la mayoría de los insultantes mensajes que había recibido eran por parte de mujeres. «Ciertos insultos que me están mandado personas que no están de acuerdo conmigo, la manera de comentar las cosas es insultando y diciendo barbaridades, en este caso mujeres. La mayoría son mujeres para mi sorpresa, diré que luego cuando digan que no saben porqué existe el 8M… (existe) porque hay muchas cosas en las que avanzar», comenzaba a explicar la televisiva.

Tras esto, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ lanzaba una petición después de pasar por alto los insultos que estaba recibiendo. «Si sacáis tiempo para insultarme, sacad tiempo también para coger un libro y el cuadernillo Rubio y aprender a poner las haches, algún acento, esas cosillas. No sé si me hace más daño los insultos o esa cantidad de faltas de ortografía», decía con humor.

La defensa a ultranza de Alba Carrillo a Rocío Carrasco

En menos de 48 horas, Telecinco emitirá el esperado documental de la hija de Rocío Jurado. Por fin, tras 25 años de silencio, Rocío Carrasco contará su versión de los hechos en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Hasta entonces, todos los rostros de Mediaset se están pronunciando acerca de lo que esperan encontrar este domingo por la noche.

Alba Carrillo, íntima amiga de Rocío Carrasco, ha sacado las garras por ella y ha aplaudido la valentía de la hija de Rocío Jurado de romper su silencio y con ello poner en su sitio a su exmarido. «Rocío no está sola. No tendrá a su familia, pero no está sola. Tiene a mucha gente, dentro de los que me incluyo, que la arropamos y apoyamos”, decía la modelo este viernes en ‘Ya es mediodía’, aunque insistía en que no tenía conocimiento del intento de suicidio de su amiga.

“¿Sabes lo que es la alienación parental? Se puede menoscabar mucho la imagen de uno de los progenitores. A mi hijo no le permitiría nunca que hiciera ciertas cosas a su padre, ni en el peor de los casos. ¡Para juzgarla como madre solo lo pueden hacer sus hijos!”, insistía Alba Carrillo. Asimismo, la colaboradora explicaba que el documental explora temas que hasta el propio Fidel Albiac desconocía.