Alba Carrillo está siendo la persona más buscada en nuestro país después de que SEMANA publicara en EXCLUSIVA que mantiene una relación con Canales Rivera. Son la pareja del año y en el interior de las páginas del nuevo número de tu revista favorita de corazón podrás ver desde este miércoles todas las imágenes del planazo romántico que hicieron con risas, miradas y besos incluidos.

La modelo ha reaparecido este mismo miércoles en el plató de ‘Ya es mediodía’, donde ha ofrecido sus primeras declaraciones tras la exclusiva de SEMANA. Alba ha asegurado que son amigos y que el hecho de que ambos estén solteros les lleva a pasarlo bien juntos. Además, se ha atrevido a decir lo mucho que le gusta el torero: «Me gusta, está buenísimo», ha declarado.

Canales Rivera y Alba Carrillo, pareja sorpresa en SEMANA

Ya sabemos lo mucho que le gusta Canales a Alba. Pero lo mismo pasa al contrario. Los colaboradores de televisión han coincidido varias veces en los platós de los diferentes programas de Telecinco, lo que les ha hecho entablar una amistad que ha acabado en algo más. Alba asegura que el torero es amigo de la familia, pero lo cierto es que se gustan mucho para ver dado el paso de convertirse en algo más que amigos.

Alba Carrillo es una de las caras habituales de los programas de Mediaset. A día de hoy, la modelo colabora en ‘Ya es mediodía’ y en ‘Sálvame’, así como en las galas de los realities de la cadena. Es una de las más habituales, pero también de las más guapas y sexies, y eso no ha pasado desapercibido para Canales Rivera.

La modelo se cuida mucho para lucir espectacular en televisión

A sabiendas de que tiene que estar perfecta, Alba no solo elige los looks a conciencia para aparecer en televisión, también acude al gimnasio cada semana para tonificar su cuerpo. Aunque no es muy dada a compartir sus rutinas deportivas, lo cierto es que se ha puesto en manos de un entrenador personal para saber qué tipo de ejercicios le vienen mejor para su cuerpo.

La noticia más sorprendente del año

Aunque no ha querido confirmar ni desmentir nada, ha querido comentar qué piensa del torero: «Es muy colega de mi madre, son muy amigos, los amigos de mi madre, son mis amigos», empezaba diciendo. A sus 35 años, la modelo explicaba que puede hacer lo que quiera porque está soltera: «Estoy soltera, él también, somos amigos, es amigo de la familia, me ha hablado mi madre de él… pareja no somos, somos amigos. Me gusta, está buenísimo», reconocía

Ha querido destacar que son amigos y que el hecho de estar soltero les lleva a disfrutar, porque ambos se lo pasan muy bien juntos. «Yo cuando tenía novio era pulcra y limpia. Ahora hemos coincidido, los dos estamos solteros, no sé si volveremos a quedar. No sé si vamos a volver a quedar», explica sin querer desvelar si van a volver a verse.