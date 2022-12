Ya está todo listo. Tal y como adelantó SEMANA, Alba Carrillo se sentará en el plató del ‘Deluxe’ para responder a todas y cada una de las preguntas que se le hagan sobre su noche de pasión con Jorge Pérez. «Lo que voy a contar es la verdad», ha adelantado este viernes. La colaboradora rememorará todos los detalles de la noche en la que fue pillada en actitud cariñosa con su compañero y en la que, según relata, hubo otras dos mujeres interesadas en ir más allá con el atractivo guardia civil: «Beatriz Jarrín y Cristina Porta tenían la intención de terminar la noche con Jorge López, pero él quiso estar conmigo. No tuvieron esa suerte».

Para Alba Carrillo, que Bea Jarrín y Cristina Porta hayan salido en defensa de Jorge solo añade extras a una historia que siempre ha mostrado tal y como ocurrió. «Quiero dejar claro que lo que pasó es lo que yo cuento», defiende. E insiste en que las versiones de terceras personas, como Jarrín o Porta, nada aportan a la realidad: «Han saludo muchísimos satélites y no estaban allí ninguno».

«Jorge Pérez intentaba ponerme celosa con ambas», dice Alba Carrillo

Sí ha reconocido que Jorge Pérez jugó al coqueteo con las citadas compañeras, con el fin de despertar los celos: «Él intentaba ponerme celosa con ellas. Una vez vino y me dijo al oído: «¿Te estoy poniendo celosa con Cristina Porta? Quiso ponerme celosa con ambas».

«Lo que peor me ha sentado es que se diga que yo le tendimos una trampa a Jorge y que yo era la que iba detrás de él cuando era una situación mutua. Si esto no hubiera salido a la luz yo probablemente hubiera habido más encuentros entre Jorge yo», añade en el vídeo previo a su aparición en el ‘Deluxe’.

Lo cierto es que los últimos días han sido especialmente agitados en la vida de Alba Carrillo. El pasado jueves, sin ir más lejos, irrumpía en el plató del ‘Fiesta’ para increpar a la periodista Bea Jarrín, quien dijo haber intentado convencer a Jorge para que no se enrollara con laexmodelo. Sin que nadie esperase su presencia delante de las cámaras, la aludida entraba como un huracán en el directo para lanzarle frases como«Te vi con la cabeza metida en el cuello de Jorge» o «No hables de Alba Carrillo y habla de la gente con la que estás tú».

Tras su crisis de ansiedad, Alba Carrillo admite: «No he puesto todas las cosas en su sitio»

Más serena, este viernes ha reaparecido en el ‘Fresh’ y ha aclarado el motivo por el que tuvo que acudir a un hospital, aquejada de una crisis de ansiedad. «Siempre estoy empoderada. He tenido que resetear, el otro día tuve ansiedad, porque al final todo el mundo con la mejor de sus intenciones, te mandan cosas y cortocircuité. No he puesto todas las cosas en su sitio, pero unas buenas pelis con mi familia me han venido fenomenal».

También ha querido dejar claro que se lo pasó muy bien en la fiesta de Unicorn TV. A pesar de que hace ya unos días de este momento, sigue recordándolo con satisfacción: «Yo siempre estoy contenta, me lo pasé muy bien», ha declarado la modelo. Ha desmentido asimismo que ella dijera que Jorge Pérez fuera un empotrador: «Yo no he dicho lo de empotrador. Eso me ha dolido. Otra cosa es que lo piense, que no sé lo que pienso», decía entre risas.