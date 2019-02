Alba Carrillo defiende a Courtois y sus hijos, mientras da más detalles de su romance

9 Alba se revela en pleno directo

Alba no está conforme con que se diga que ahora que tiene nuevo mejor amigo está feliz, ella cree que no necesita a un hombre en su vida para estar radiante: “Me parece injusto, porque al final yo estoy muy completa, independientemente de los hombres que pasen por mi vida. Me van a atacar mucho, pero también estoy bien sola. Dicen que me brillan ahora más los ojos y que es por esto. Pues no, siempre me brillan igual”, matiza.