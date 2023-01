Alba Carrillo no tiene secretos. La colaboradora de televisión ha vivido unas semanas muy convulsas después de la fiesta de Navidad de Unicorn, donde mantuvo un affaire con Jorge Pérez. Desde aquel día, sus relaciones han estado en boca de todos. Alba se ha convertido en una de las protagonistas de la cadena y, aunque se tomó un tiempo de descanso, ya ha regresado y lo ha hecho por la puerta grande. Tras ser la última protagonista del ‘Deluxe‘, también sigue presente en el programa de las mañanas y con su podcast junto a Nagore Robles. Precisamente ha sido en este último donde se ha confesado sexualmente sobre las actividades que más le gusta practicar en este momento íntimo.

La maniquí también ha hablado sobre sus gustos sexuales, asegurando que en el caso de que mantuviera relaciones con una mujer sería con Nagore Robles. «Yo si alguna vez me liara con una tía sería con Nagore. Lo digo porque estás buenorra. A mí me gustaría una tía así. Femenina, alta, con mucho carácter, que me diera… Yo soy así, un poco agresiva en el sexo, la verdad. Yo soy de doy, recibo y de todo.», comenzaba diciendo Alba Carrillo bajo la atenta mirada de sus invitados.

Alba Carrillo ha revelado qué actividades sexuales le gusta hacer en la cama

«¿Por qué me miras así? Estás asustada. ¿He dicho algo raro?», le preguntaba a su compañera de programa que no daba crédito a lo que estaba escuchando. «No, hombre. ¿Cómo vas a decir algo raro? Solo que das hostias en la cama, nada más. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Cuánto es lo más lejos que has llegado?«, preguntaba una Nagore que estaba encantada con el color que estaba tomando la conversación. «A ver, depende. No he matado a nadie pero me gusta jugar un poco. Me han atado, he atado… de todo, de todo. Látigos, esposas…«, decía Alba Carrillo.

Los invitados de este episodio han querido saber si también había probado la cera caliente por el cuerpo. Algo que en un principio a asegurado que «no, cera de vela, no», después no le ha parecido tan mala idea al escuchar a sus compañeros decir que lo han probado. «Esto ya está en otro nivel. Yo quiero lo de la cera derretida. En los pezones. Yo he probado la cera de masaje, que se derrita y se la echas por el cuerpo. Eso claro que lo he probado«, decía dejando a todos sin palabras. Alba Carrillo ha encontrado en su canal de MTMAD la plataforma perfecta para hablar sin tapujos ni pelos en la lengua sobre todo lo relacionado de su vida. A pesar de que nunca se ha escondido a la hora de hablar de ciertos aspectos íntimos, ahora ya no le importa nada y lo hace abiertamente.

La modelo se sentó la pasada semana en el Deluxe

De hecho, en el último ‘Deluxe’, la maniquí confesó que le dijeron en el taller de lectura que imparte en la cárcel sobre su affaire con Jorge Pérez. «Me dijeron que cómo me fiaba de un Guardia Civil«. Unas palabras que sirvieron como consejo para ella y que se tomó con humor en el momento. «A mí la cárcel me anima«, proseguía. Durante su charla en el programa, también volvió a hablar de Jorge Pérez, de quien aseguró que «No me arrepiento de nada de lo que he dicho de él«, comentaba y admitía que él le ha pedido que se retracte de todas sus palabras.