Alba Carrillo es una de las colaboradoras más divertidas de la pequeña pantalla en la actualidad. Vive como nadie cada una de sus colaboraciones y nos deja momentos tan sorprendentes como este último, en el que ha hecho sus confesiones más íntimas. La modelo ha asistido al programa ‘Sobreviviré‘, que se emite en Mitele y es presentado por Nagore Robles. Allí nos ha dejado uno de sus momentos más divertidos y que seguramente darán mucho de que hablar. Y es que nada más y nada menos ha revelado con qué dos famosas haría un trío sexual. ¿Quieres conocer la respuesta? Pues sigue leyendo.

Alba Carrillo ha acudido al programa de Nagore Robles donde ha hecho su confesión más íntima hasta el momento

Durante el programa, la conversación ha ido subiendo de tono hasta el punto de que han hablado de sus respectivas vidas sexuales. Nagore Robles era quien comenzaba a hablar del físico de los novios que ha tenido Madonna e incluso Carrillo ha ido un paso más allá y ha confesado cómo tiene que ser mantener una relación sexual con la artista. Incluso han hablado de que muchas veces, la gente quiere mantener relaciones íntimas tan solo para poder contarlo. «¿Alguna vez alguien lo ha querido hacer contigo solo porque eres Alba?», preguntaba la presentadora. «Estaría guay. Quien quiera, aquí estoy», decía la maniquí en tono de humor.

«A mí no me ha pasado. Normalmente me tengo que callar porque es mejor que me lo calle», seguía diciendo Carrillo. Los colaboradores que se encontraban en el plató han querido seguir tirándole de la lengua y han comenzado a hablar de los tríos, ya que Alba ha asegurado que nunca lo ha hecho pero que le gustaría hacerlo. «¿Con quién te gustaría hacer un trío?», le preguntaban. «¿Lo puedo decir de verdad? Es muy fuerte», comenzaba a responder Alba Carrillo antes de dar el bombazo. «Con Sandra y Nagore», decía dejando a todos los que se encontraban en el plató, incluida la propia Nagore con la boca abierta. «¿Enserio? Esto lo cierro yo ahora mismo», respondía la presentadora.

La modelo y Nagore le envían un mensaje de voz en directo a Sandra Barneda

La cosa no se ha quedado ahí, ya que incluso Nagore Robles ha cogido su teléfono para que la modelo le mandara un mensaje de voz a la propia Sandra Barneda. «A ver Sandra, una cosilla así rápidamente. Tráete las bragas, que estamos aquí. Una, dos y tres. Pues ya está», le ha dicho entre risas. «Yo me doy a vosotras y podéis hacer lo que queráis conmigo», seguía exponiendo la ex de Fonsi Nieto. A lo que Nagore respondía: «Esto es un puntazo. Acabar el año así, pues hombre», ha revelado. Lo cierto es que nos hemos quedado sin saber la respuesta de la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’. ¿Habrá aceptado la propuesta?