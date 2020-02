Durante el último periodo de reality, Alba Carrillo recibió la mejor de las sorpresas por parte de Santi Burgoa. A pesar de que siempre había preferido no pronunciarse, le mandó una carta: “Albi. Estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila… Todo está perfecto fuera. Cuando digo todo, es todo. Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias. No tengas ninguna duda de mí. No news, good news. Confía. Sigue siendo como eres: leal, honesta, sincera, divertida. Te echo tantísimo de menos. Te espero, siempre. Te quiero, Santi”, le escribió.