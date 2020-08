Alba Carrillo quiso plantear que igual que ella llamó a Fonsi Nieto cuando murió su padre, Belén Esteban debería hacer lo mismo con Jesulín de Ubrique. Sus palabras no fueron respaldadas por sus compañeros de plató y finalmente tuvo que recular

Este domingo, la muerte de Humberto Janeiro, padre de Jesulín de Ubrique, ha trastocado la crónica social y ha dejado a muchos con el corazón en un puño. La noticia de su fallecimiento a consecuencia de un shock séptico que le ha provocado un fallo multiorgánico, aunque esperada tras varios días con una salud muy delicada, ha supuesto un sobresalto para muchos, como para Alba Carrillo. En su papel como colaboradora en ‘Viva la Vida’, la modelo no estuvo muy acertada en sus declaraciones, al compararse con Belén Esteban en tan delicada situación, dándole consejos sobre cómo debería actuar tras la muerte del que fuese su suegro. Algo que no sentó del todo bien a sus compañeros de plató, que trataron de hacerle entender que sus situaciones son tan diversas que no hay por dónde coger tal comparativa.

Las palabras de Alba Carrillo, aunque libres de cualquier tipo de intencionalidad maliciosa, parece que no han sido muy acertadas, como así han subrayado no solo en las redes sociales, sino también en el mismo plató de ‘Viva la vida’. La colaboradora no podía ofrecer información relevante sobre la muerte de Humberto Janeiro, sus últimas horas de vida o la relación de este con sus hijos en la última etapa. Es quizá por ello que trató de echar mano de un tema más recurrente, Belén Esteban, comparando este caso con el suyo propio, cuando hace unos meses falleció el padre de Fonsi Nieto y ella se vio en la tesitura de tener que ofrecerle sus condolencias a la familia, aunque ya no forme parte de ella. Una postura que no fue compartida por ninguno de sus compañeros, quienes no entienden que ella esté en la misma situación que Belén Esteban y que por eso sus casos no pueden ser comparables.

Se estaba hablando sobre la posibilidad de que la hija de Belén Esteban acudiría o no a Ubrique para estar en el último adiós de su abuelo, Humberto Janeiro. Se planteaba esta cuestión, a la vez que subrayaba el hecho de que la familia Janeiro no tiene contacto con la joven desde hace muchos años. Es aquí cuando Alba Carrillo ha roto su silencio, para sentenciar que Belén Esteban debería llamar a su ex, Jesulin de Ubrique, para darle el pésame por la muerte de su padre, como así hizo ella cuando Fonsi Nieto se encontraba en tan delicada situación. Alba Carrillo defendía que ella tampoco tenía una relación idílica con el abuelo de su hijo, pero que tuvo que tragarse el orgullo para tener un gesto bonito hacia él y su familia. Con este planteamiento quiere reclamar que ahora Belén Esteban haga lo propio, algo que sus compañeros de plató quisieron hacerla entender que no era lógico, porque sus casos no son similares, ni mucho menos.