Alba Carrillo y Canales Rivera se han convertido en los protagonistas del día. SEMANA los ha convertido en personajes de la portada de su nuevo número. Y es que son la pareja del año a pocas horas de que empiece la Navidad. La modelo ha reaparecido este miércoles en el plató de ‘Ya es mediodía’, donde ha empezado diciendo que «Mediaset está echando humo», en tono de broma.

Aunque no ha querido confirmar ni desmentir nada, ha querido comentar qué piensa del torero: «Es muy colega de mi madre, son muy amigos, los amigos de mi madre, son mis amigos», ha empezado diciendo. A sus 35 años, la modelo explica que puede hacer lo que quiera porque está soltera: «Estoy soltera, él también, somos amigos, es amigo de la familia, me ha hablado mi madre de él… pareja no somos, somos amigos. Me gusta, está buenísimo», reconoce.

Ha querido destacar que son amigos y que el hecho de estar soltero les lleva a disfrutar, porque ambos se lo pasan muy bien juntos. «Yo cuando tenía novio era pulcra y limpia. Ahora hemos coincidido, los dos estamos solteros, no sé si volveremos a quedar. No sé si vamos a volver a quedar», explica sin querer desvelar si van a volver a verse.

Alba Carrillo reaparece tras la exclusiva de SEMANA

Lo que sí ha dejado claro Alba es que Canales Rivera podrá celebrar la Navidad con ella y su familia si es lo que desea: «Tiene las puertas de mi casa abiertas, mi madre lo adora. Si quiere venirse a mi casa para Nochebuena. Teresa me cae fenomenal», explica».

Además, pone la mano en el fuego por él y asegura que no cree que haya sido el encargado de llamar a la prensa para que los fotografiaran juntos: «Él seguro que no ha llamado a la prensa, ni yo tampoco. Íbamos con más gente y me sorprende que no haya más gente en esas fotos. He tenido suerte porque conmigo es cariñoso. Dios dirá. Si esto cuaja, el tiempo lo dirá».