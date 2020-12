La hija de Terelu Campos trata de no prestar mucha atención a las críticas, pero lo cierto es que para denunciar algún mensaje duro, ahora los hace públicos.

Alejandra Rubio intenta no prestar mucha atención a las críticas que lee cada día en sus redes sociales. La hija de Terelu Campos cuenta ya con más de 218.000 seguidores en Instagram, lo que hace que no solo tenga un gran séquito de fans que la apoyan haga lo que haga. El hecho de tener tantos seguidores en estas plataformas hace que también haya un reducido, pero sonoro, grupo de ‘haters’, que critican cada cosa que dices o haces.

Aunque ella intenta no leer los comentarios más duros, no hay duda de que al final forman parte de tus días. Alejandra Rubio ahora ha querido hablar sobre ello y ha denunciado los «alarmantes insultos» que recibe, con el fin de hacer pública la cantidad de gente que intenta dañarle.

«Hoy quiero hablaros de algo que no suelo hacer: las críticas», comenzaba exponiendo en sus redes sociales. La joven ha querido dejar claro que es una persona a la que no le afectan y tampoco le da importancia. Sin embargo, ha querido hacerlo público para denunciar los mensajes que recibe a diario: «No encajas en ningún sitio, qué gorda estás, qué pena de persona», decía Alejandra Rubio, mostrando algunos ejemplos de mensajes que recibe.

Alejandra denuncia unos mensajes muy duros recibidos en redes

Ella misma asegura que no le afectan, por lo que no duda en hacer una petición a sus ‘haters’ por estos «insultos innecesarios», ya que asegura que no le afectan en absoluto. Hace una petición, que pasa por pedir que dejen de hacerlo, porque según ella, es una pérdida de tiempo. «Vive y deja vivir», pide rotunda.

Desde hace un tiempo, Alejandra Rubio ha aprendido a convivir con este tipo de mensajes que «aunque le entran por un oído y le salen por otro», espera que dejen de hacerlo porque según ella, este tipo de comentarios «asustan». Además, no pretende gustar a todo el mundo, por eso, ella -lo hacen ya también otras ‘influencers’- piden que si no te gusta lo que ves, dejes de seguir a ese rostro conocido en las redes.

Unas horas después de hacer público su disgusto por las críticas recibidas, Alejandra Rubio compartía una imagen muy reveladora de cómo se toma este tipo de mensajes. «Don’t let idiots ruin you day», escribía en inglés, que traducido al español es «No dejes que los idiotas arruinen tu día». Está claro que con este mensaje la joven deja muy claro que seguirá mostrando su día a día, sus proyectos profesionales, sus posados más sexys o sus reencuentros con su pareja, Álvaro Lobo, sus amigos y su familia en las redes. Eso sí, obviando qué opinan sobre ella los seguidores más duros y críticos.