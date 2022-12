Este martes ha tenido lugar una de las citas más esperadas por Aitana Ocaña: su concierto en el Wizink Center de Madrid. Se trata del recital con el que cierra su gira ’11 Razones’ y que la ha llevado durante el último año y medio, a numerosos puntos de nuestra geografía. Tenía motivos para estar nerviosa: ha cerrado un ciclo. Un ciclo tan importante en el terreno profesional como en el personal. Con este espectáculo dice adiós a su público en un momento especialmente delicado, apenas unos días después de que se confirmase que ha roto su noviazgo con Miguel Bernardeau después de cuatro años juntos. «Estoy sensible», ha arrancado diciendo, «con los nervios a flor de piel». Sus palabras han sonado a declaración de intenciones. Un verdadero manifiesto de cómo se siente.

Si a estas palabras sumamos el hecho de que de las tres primeras canciones que ha interpretado, dos han sido ’11 razones para olvidar’ y ‘Teléfono‘ (cuya letra reza: «Hoy he dejado mi teléfono. Para no llamarte. Para así olvidarte…) podría entenderse que su puesta en escena ha sido un mensaje claro a su ex, Miguel Bernardeau.

Aitana ha anunciado también que en su show iba a haber varias sorpresas. La primera es que ha aparecido a David Bisbal, con el que ha cantado a dúo ‘Si tú la quieres’, uno de sus grandes éxitos. La segunda sorpresa de la noche ha sido la aparición de Pablo López. Juntos han cantado ‘Vas a quedarte’, otro de los singles de la ex ‘triunfita’ que más ha sonado en radios y plataformas musicales.

Este concierto ha generado mucha expectación entre los seguidores de Aitana, que no han perdido detalle de los últimos acontecimientos en la vida de la artista. El pasado 14 de diciembre, la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ reaparecía tras poner punto y final a su noviazgo y hablaba por primera vez de cómo se encuentra tras la ruptura. «Estoy muy bien, no os preocupéis», decía. Y aprovechaba su encuentro con los medios para pedir que no la esperasen las cámaras en las puertas de su casa de su casa, porque «está empezando a venir mucha gente y yo estoy sola» y «lo paso muy mal, tengo mucho miedo». Con estas palabras confirmaba que ya no está con su chico, con el que convivía en un chalet en Madrid. Un chalet, por cierto, muy cercano a la casa en la que viven los padres de él: Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau.