La cantante Aitana y el actor Miguel Bernardeau han visitado el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar ‘La última’, la nueva serie que protagonizan y que se estrenará en Disney + este viernes, 2 de diciembre. La producción cuenta la relación entre los dos protagonistas y gira alrededor de sus dificultades para conseguir sus sueños. Se trata del primer trabajo conjunto de la pareja, que ha revelado por primera vez cómo fue su primera cita.

Pablo Motos ha querido saber cómo se conocieron y les ha pedido que lo contaran. «Nosotros nos conocimos porque…», ha comenzado diciendo Miguel Bernardeau, que no ha tardado en mirar de manera cómplice a su chica. Esta intervenía: «Sí, fue por mí en realidad porque le vi en ‘Élite’ y pensé: ‘Qué guay este chico’. Me gustó, sí… Primero me sorprendió muchísimo como actor y es verdad que Guzmán, su personaje en ‘Élite’, al principio no me gustaba porque era malo, pero luego es verdad que le acabé cogiendo cariño. Entonces al final me encantó. Y no sé, lo típico de buscarle en Instagram y mirar a ver si me escribía, cosas así típicas de niña de 19 años, y quedamos a cenar«.

«Cuando salimos del restaurante nos paró todo el mundo», recuerda Aitana

«Quedamos a cenar y el resto es historia», continuaba el actor. «Fue un desastre porque se me cayó la copa por el suelo», ha apuntado Aitana. «Yo, por primera vez en mi vida, no comí nada», ha aseverado el hijo de Ana Duato. «Y pensamos que no nos veríamos nunca más porque era la época del boom de ‘Élite’ y del boom de ‘Operación Triunfo’ y cuando salimos del restaurante no sé qué pasó en esa calle justo, en la calle Fuencarral creo que fue, nos paró todo el mundo. Si no era por Miguel, era por mí. Y era raro porque la gente decía ‘¿Aitana?, ¿Miguel?’ y nosotros decíamos ‘No, no, está todo bien’. Entonces, de repente me metí en un taxi, Miguel se fue por otro lado, sin despedirnos, dije: ‘Ya no lo voy a ver en mi vida'», ha detallado la cantante.

Aitana, imparable en su carrera musical, da un paso más en su carrera profesional y ahora se atreve también con el mundo de la interpretación. Además, lo hace junto a su pareja, lo que supone un gran apoyo para ella en su primer trabajo como actriz. Miguel Bernardeau, que saltó a la fama por su papel en ‘Élite’, lleva a sus espaldas muchos trabajos como intérprete, ha contado que ambos se pensaron mucho si deseaban trabajar juntos en este proyecto: “La verdad es que nos movía ser parte de la creación de un personaje así y creo que lo conseguimos».

«No somos de hablar mucho de nuestra vida privada, tuvimos que plantearnos mucho si entrábamos o no. Al final, pensamos que era un pedazo de proyecto y luego hemos sabido separar lo profesional de lo personal”, añadía Aitana, quien también ha explicado que tanto ella como su pareja han procurado no llevarse el trabajo a casa y prueba de ello es que no han ensayado juntos: «Miguel un día lo intentó diciéndome que lo bueno de ser pareja es que podíamos ensayar en casa, medio de broma… yo le dije que no”.

El próximo 20 de diciembre, Aitana ofrecerá un concierto en el WiZink Center de Madrid, una ciudad muy especial para ella: “Estando en Uruguay con mi gira le dije a mi manager que no quería terminar mi gira, que sentía que tenía que hacer algo más, cerrar el año con un último concierto de “11 razones Tour”.