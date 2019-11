7 La cantante ha compartido sus fotos más sensuales junto a su novio

En las siguientes fotos, vemos a la pareja como nunca antes la habíamos visto. Se conocieron en agosto de 2018 en Ibiza y, pese a haber querido ir muy despacio, el tiempo ha ido consolidando su relación. Han mantenido su relación en un discreto segundo plano, pero ahora van mostrando un poco más en las redes sociales, donde cuentan con millones de seguidores entre los dos.

Hacer públicas estas imágenes han dejado ver cómo son ellos cuando nadie los ve. Y no hay duda de que son cariñosos, y no dudan en darse muestras de cariño en cualquier momento. En una de las fotos, la más divertida, vemos cómo Aitana hace un gesto que demuestra que no puede quererlo más.