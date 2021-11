Después de vivir meses de auténtica pesadilla tras sufrir un infarto tras el cual le fueron amputados varios dedos, Ainhoa Arteta ha ‘reaparecido’ públicamente para lanzar un mensaje muy alentador. Se encuentra mucho mejor y pronto volverá a los escenarios.

«Por fin puedo decir que ya la mejoría es muy evidente y que falta muchísimo menos para poder estar con todos vosotros», arranca diciendo la soprano en su perfil de Instagram. En él a agradece el apoyo de todas las personas «que tanto ánimo y apoyo me habéis brindado y del que estoy segura que sin él no hubiera sido posible mi recuperación».

Arteta agradece el apoyo «que me ha dado muchas lecciones de vida y coraje»

«Gracias por vuestra Energía, Apoyo, Cariño, RESPETO MÁXIMO. Nunca olvidaré lo que he sentido … que sin ninguna duda me ha dado muchas lecciones de vida y coraje para seguir», concluye en su post. En él resalta a amigos y entidades que le han brindado su cariño en estos meses tan complicados, «y muchos que me dejo pero que saben están ahí conmigo».

Fue el pasado mes de agosto cuando la artista sufrió un paro cardíaco casi le cuesta la vida y del que SEMANA adelantó en exclusiva que le tuvieron que amputar varios dedos. A consecuencia del infarto que sufrió y de la larga duración de la parada cardíaca, algunas de sus dedos acabaron necrosándose, lo que obligó a los médicos a tener que amputarlos de urgencia. No fue el único problema de salud al que tuvo que hacer frente. Poc antes había tenido que ser ingresada en el hospital Virgen del Rocío en Sevilla tras sufrir una infección renal que acabó en sepsis.

La cantante y Ainhoa Arteta anunciaron su separación poco después de que ella sufriera un infarto

A sus reveses de salud se ha sumado su delicada situación personal. Semanas después de su infarto, Ainhoa Arteta y su marido Matías Urrea tomaban la decisión de separarse dos años después de su boda en Cádiz, tal y como publicaba SEMANA en exclusiva. La noticia de su ruptura desató todo tipo de rumores a los que el militar quiso dar respuesta. «Se decía el otro día que yo vivía de ella, que me he llevado dinero. Eso es absolutamente falso y lo tengo perfectamente documentado», explicaba poco después de conocerse el final de su relación con la cantante lírica.

La pareja se dio el «sí, quiero» el 23 de junio de 2019 en una romántica boda que tuvo como enclave el Castillo de San Marcos del Puerto de Santa María. Al enlace de la vasca y su cuarto marido asistieron numerosos rostros conocidos. Entre ellos, Eugenia Martínez de Irujo, Antonia San Juan, Fiona Ferrer, Susana Díaz, Carmen Lomana y Paloma Segrelles.