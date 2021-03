Según Belén Esteban, Agustín Pantoja no habría dejado que Bernardo acceda a la casa de la cantante para poder ver a doña Ana.

Este miércoles, Belén Esteban ha revelado en ‘Sálvame’ una nueva noticia sobre los tejemanejes del clan Pantoja. Según la colaboradora, Bernardo Pantoja, hermano de Isabel Pantoja, ha querido entrar en Cantora para ver a su madre, doña Ana, enferma desde hace tiempo. Pero no ha podido conseguir su propósito, ya que su hermano Agustín se lo ha impedido.

La ‘princesa del pueblo’ ha contado con todo lujo de detalles cómo se produjo el intento frustrado del padre de Anabel Pantoja de reunirse con su progenitora. «Hay un amigo de toda la vida que le debe dinero a Isabel Pantoja. Que el hombre sabe que se lo va a pagar, pero va la finca para recordarle lo del dinero. Va a la finca y lleva a una persona que quiere ver a su madre que se llama Bernardo (Pantoja), ha contado.

Agustín «se niega» a que su hermano vea a su madre

«Bernardo Pantoja quiere ir a ver a su madre. Llegan a Cantora. Y allí hay dos puertas, entran por una y cuando llegan arriba, No hay nadie. De repente detrás de la puerta se oye a Agustín Pantoja diciendo que no le iba a abrir la puerta a ninguno de los dos. Bernardo dice ‘ábreme, que quiero ver a mamá’. Agustín les dice desde detrás de la puerta que no les va a abrir la puerta», añadía la ex de Jesulín. Ante la negativa del mánager de la tonadillera «se tienen que dar la vuelta porque Agustín se niega a que vea a su madre. Entonces el amigo de la familia llama a Kiko Rivera«.

Kiko Rivera se enteró del incidente gracias al amigo de la familia y la noticia le sentó fatal. “Estaba súper dolido dice ‘que mi tío cierre la puerta de mi casa al hijo mayor de mi abuela, si estuviera mi abuela bien se iban a enterar estos dos”, destacaba Belén Esteban.

«Anabel de esto no sabía nada»

«Además, se sabe que Bernardo está malito. Tiene un problema en una pierna y hay que llevarle», añadía. La colaboradora ha revelado que ha hablado con su compañera para contarle lo sucedido: «Ayer hablé con Anabel y quería que lo supiera. Anabel me dijo que ella de esto no sabía nada».

La noticia de la visita frustrada de Bernardo Pantoja a Cantora coincide con las últimas declaraciones de Isabel Pantoja sobre la guerra familiar. Unas palabras que se recogen en exclusiva en SEMANA y que ya puedes encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ. El último número de nuestra revista incluye los comentarios más recientes de la cantante, quien asegura que está completamente hundida por la situación que está atravesando por su distanciamiento con su hijo.

Isabel Pantoja habla de la guerra familiar: «Mi hijo hace esto por dinero»

«Mi hijo hace esto por dinero», reconoce la artista, cada días más abatida a raíz de su enfrentamiento con el DJ. Este, por su parte, continúa con sus durísimos ataques en su contra. El músico ha respondido a las palabras de su progenitora y ha calificado a su madre como “ruin y rastrera”.