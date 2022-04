Pilar Rubio no puede estar más feliz de su faceta como madre de familia numerosa. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ tiene una agenda repleta de compromisos profesionales. Además, está constantemente en un avión para viajar de Madrid a París y vuelta. Pero eso no le impide pasar tiempo de calidad con sus hijos, con los que hace planes siempre que puede para disfrutar de ellos.

Y en esos planes, Pilar trata de inculcarle a sus hijos valores, pero también los introduce en las aficiones que ella tiene desde hace años. Aunque sus hijos son todavía pequeños, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ya está hablándole de su pasión por el rock, porque nada le haría más feliz que sientan la misma pasión por este estilo musical. Y ha querido hacer pública sus intenciones.

«Hoy me he encontrado esto en el @hrcparis y han venido a mi cabeza muchos recuerdos. Esta gira de Guns n’ Roses, «Use your Illusion Tour» fue apoteósica. Yo ahorré durante meses para comprarme la entrada y a las 9 de la mañana con un sol de justicia estaba una servidora en el Vicente Calderón esperando que abrieran las puertas para ponerme en primera fila. La emoción de ver a tus ídolos a escasos metros de ti es inigualable. A partir de ese verano del 93, no he dejado de ir a conciertos y festivales porque es lo que más me gusta del mundo. Empecé yendo con mi madre porque yo era pequeña y a partir de ahora espero poder ir con mis hijos para poder transmitirles el amor por el Rock 🤘💥», ha escrito esperanzada.

Pilar Rubio desvela la afición que quieren que sí o sí hereden sus hijos

La mujer de Sergio Ramos siente pasión por este estilo musical y le habla a sus hijos de ello. No hay duda que heredarán esta afición por la música, ya que si desde pequeños están escuchando canciones de rock, cuando sean más mayores será un estilo musical que controlarán a la perfección. Además, tienen a una fan como madre, por lo que compartirán esta pasión con ella. En unos años, cuando sus hijos sean más mayores, podrán incluso acompañarla a los estadios para ver algún concierto.

