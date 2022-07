Distintos desplantes, ciertas miradas, comentarios desafortunados… Gema Aldón se ha mostrado muy molesta por la actitud de la familia Ortega Cano con su madre, Ana María Aldón. La joven ha insistido en que no va a permitir nada más de esto. «Ni por parte de Gloria Camila, ni de ningún miembro de la familia Ortega Cano». Además, ha aprovechado para lanzar un claro mensaje al clan del torero.

«Estoy cansada de que se siente uno y el otro. Se acabó de hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti, ni a nadie de tu familia porque todos tenéis por dónde callar», ha afirmado durante su última entrevista en ‘Sálvame Deluxe’. Muy seria, ha realizado la siguiente puntualización: «Ninguno tiene su pasado tan limpio como para poder juzgar el de los demás. Algunos, incluso, lo tenéis peor que otros. Dicho queda». Un mensaje con el que deja claro que defenderá a su madre a capa y espada. También ha recordado que toda la familia tenía mucho que agradecerle a su progenitora y ponía como ejemplo que esta se fuera a vivir a Zaragoza cuando José Ortega Cano entró en prisión.

Gema Aldón, demoledora con Gloria Camila

Aunque en un principio de la entrevista la hija de Ana María Aldón ha querido ser prudente, finalmente ha reconocido su hartazgo con la hija de José Ortega Cano. Ha explicado que había sido testigo de distintos desplantes por parte de la joven, el primero se produjo cuando ambas estaban estudiando moda. «Mi madre lo primero que le dolió fue que para su trabajo de final de carrera tenía el vestido para Gloria y no apareció. No le dio ninguna explicación. Le dolió a mi madre y me dolió a mí».

Un feo que ha estado acompañado por otros muchos, según Gema Aldón. «Yo en persona no la he visto reírse de mi madre. No se lo hubiera permitido, pero en televisión sí. Yo y todo el mundo». Ha vuelto a recordar que ha presenciado «ciertas miradas» que no le gustan, pero que lo más destacado son conversaciones privadas que se guarda para sí misma. «No las voy a desvelar».

Asimismo ha descubierto el demoledor mensaje que le mandó en su día a Gloria Camila donde la llama «pedazo de cerda». «No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre que lo único que ha hecho durante estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. Ya no te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela».