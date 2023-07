Ana María Aldón asegura estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel sentimental, pero éste podría haberse truncado. Hace tan solo unos días, la diseñadora aprovechaba su presencia en Fiesta para dar algunas explicaciones sobre el físico de la persona que ha ocupado de nuevo su corazón. Sin embargo, no era hasta días después cuando se hacían públicas las primeras imágenes de la pareja de manera conjunta con las que se confirmaba que su vínculo iba viento en popa. Hasta ahora.

"He visto cositas raras", advierte un reportero a Ana María Aldón sobre su novio

Teniendo en cuenta que fue Sergio Garrido quien capturó las instantáneas en cuestión, ahora ha sido él mismo quien ha reaparecido en el programa de los fines de semana de Telecinco para dar una noticia que no ha gustado en absoluto a su compañera. Y es que, el reportero ha asegurado tener en su poder una serie de fotografías comprometidas del novio de la colaboradora, las cuales tiene previsto enseñarle cuando tenga la oportunidad: "Durante estas persecuciones he visto cositas raras que me gustaría comentarte el próximo fin de semana. Hay cosas, detalles, imágenes, momentos, me gustaría comentártelo", comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre lo sucedido.

"Aprecio a Ana María Aldón y estas cosas no me gustan. Creo que ella está mucho más enamorada que él. La información que tengo es muy dura", aseguraba el reportero, pidiendo a la de Sanlúcar de Barrameda un cara a cara el próximo sábado, 8 de julio, en el que hablar largo y tendido sobre el asunto. Una petición que ponía a la ex de Ortega Cano en alerta y que no quedaba ahí, ya que el exconcursante de Supervivientes también quiso dar un consejo a su compañera: "Si tenías pensado ir mañana a Cádiz a presentar a tu novio a tu familia, te diría que te esperaras a la semana siguiente", le sugería.

La reacción de Ana María a los comentarios sobre su pareja

Ante estas palabras, la madre de Gema Aldón no tenía reparo en sacar su genio y admitir que el tema le estaba "poniendo de muy mala hostia". Algo que el reportero no terminaba de comprender mientras que, por su parte, Ana María prefería que le hubiera informado sobre estos datos en privado ya que "es lo que hacen los amigos", en vez de revelar la información frente a las cámaras y ante miles de espectadores.