Adriana Abenia ha hecho una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores donde ha revelado todo sobre su tumor en el pecho

Hace tan solo unas semanas que Adriana Abenia anunció que tenía que haber pasado por quirófano después de que le detectaran un «bulto sospechoso» en el pecho. La presentadora no está pasando por su mejor momento, pero ha querido compartir todos los detalles con sus seguidores, que han estado enviándole muchos mensajes de apoyo y cariño en este bache de salud. Por este motivo, ha hecho una ronda de preguntas y respuestas para responder todas aquellas dudas que ellos tengan tanto sobre su operación como sobre otros temas relacionados con ella. Aunque inevitablemente la mayoría de las preguntas que ha recibido estaban relacionados con su problema de salud.

Adriana Abenia revela el peso que perdió tras conocer la noticia de su operación

«Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien, de hecho he aprovechado para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito». Con estas palabras, la presentadora anunció que había tenido que pasar por quirófano y había aprovechado para retocar su pecho. Como hemos dicho anteriormente, Adriana ha respondido a algunas preguntas que le han ido haciendo y ha revelado cómo se tomó la noticia cuando le dijeron que tenía que operarse: «No lloré, pero adelgacé 4 kilos sin darme cuenta. Menos mal que hasta la anestesia general me dio hambre. Al despertarme solo pensaba en comerme una paella. Las mañas somos así de burras», cuenta con el sentido del humor que le caracteriza.

Abenia también ha contado cómo le detectaron el tumor y la importancia de acudir a las revisiones en el ginecólogo: «Me lo detectaron en una revisión rutinaria en el hospital Montepríncipe donde también di a luz», confirma. Además, sus seguidores han querido conocer si la revisión es dolorosa, a lo que Adriana ha confesado que «a mí solo me ha dolido la espalda (duermo incorporada). También el estómago después de tomar amoxicilina», relata.

Ha respondido a todo tipo de preguntas

Sus seguidores le han preguntado por el tipo de prótesis que se ha colocado y el tamaño de las mismas: «Me he puesto muy poquito. De hecho, si no es porque decidí contároslo no os habríais dado cuenta. Y, a su vez, sin bulto, jamás me habría operado», ha asegurado. Una de las cosas más complicadas para ella ha sido estar alejada de su hija Luna. «Se emocionó tanto al vernos (ella estaba cenando en ese momento) que me dio hasta pena. Lo tengo grabado y me pone muy triste verlo», ha confesado.

Además de estas cuestiones también ha contado algunas relacionadas con la belleza. Y es que para muchas de sus seguidoras, se ha convertido en un icono de estilo y quieren fichar sus trucos y secretos para estar igual de estupenda que ella.