La polémica está servida. Adriana Abenia estaba buscando un bikini de cara al verano cuando se ha topado con un anuncio que le ha hecho reflexionar. Se trata de una publicidad en la que una modelo de tallas grandes presume de bikini. Esto ha llevado a la presentadora de televisión a dar su opinión y ha abierto un debate en las redes sociales, que no ha pasado desapercibido para caras conocidas, que le han dejado claro que no están de acuerdo con su opinión.

«Me gustaría saber vuestra opinión. Hoy buscaba un bañador con protección solar. Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso», ha empezado diciendo junto a una foto de la publicidad que le ha hecho pensar.

«Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como la diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión… Por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos», termina diciendo.

Adriana Abenia da una polémica opinión sobre la obesidad

Pero esta opinión le ha causado problemas. No solo a través de mensajes privados que le han llegado a través de su perfil. Tania Llasera ha dado un paso más y después de que sus seguidores le pidan su opinión al respecto, ha escrito qué le parece toda la polémica: «Querida Adriana, muchas de mis seguidoras quieren que opine sobre tu debate sobre la ‘apología de la obesidad’ en la imagen de bañadores. Opino lo siguiente: llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en las calles llega a la publicidad y ahora… ¿resulta que es ‘apología de la obesidad’? Te lo digo con amor: ‘demagogia barata’ es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver… con el tan manido ‘te lo digo por tu bien’ como escudo», ha empezado diciendo.

Tania Llasera no se ha quedado ahí y va más allá: «Tía, hay miles y millones de niñas que miran estos anuncios y por fin se ven representadas, y que con lágrimas en los ojos se sienten validadas. Lo importante como bien dices es la salud, pero para empezar… lo primordial es la salud mental. Esa es mi humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público», termina planteando.

La respuesta de Tania Llasera no se hace esperar

El debate no se ha quedado ahí. Adriana Abenia le ha contestado aclarando qué piensa sobre la respuesta de Tania Llasera. La primera de ella ha querido hacer algunas aclaraciones para que no se malinterpreten sus palabras: «Amo ver a una mujer a la que no le importa lo que los demás piensen de su cuerpo, sea como sea su físico».

