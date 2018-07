Parecía que la pequeña Luna no iba a nacer nunca, pero ya está aquí. Adriana Abenia y su marido, Sergio Abad, han recibido en la tarde del martes a su primera hija en común, que ha nacido tras unos larguísimos nueve meses que parecían que no iban a interinar nunca. Nació a las 17.45 horas de este 17 de julio. De nombre luna y peso dos kilos 850 gramos. “Es preciosa , se ha portado fenomenal la primera noche y los papás están inmensamente felices”, cuentan a SEMANA fuentes cercanas de la presentadora. La presentadora ingresó en el centro hospitalario Montepríncipe de Boadilla del Monte para dar a luz a la niña, a quien todavía no han presentado en redes.

La llegada al mundo de la niña casi coincide con el cumpleaños de su madre. El pasado sábado celebró su 34 cumpleaños por todo lo alto, rodeada de su familia y amigos y sin saber si terminaría la fiesta en el hospital. “¡Celebrando, de momento, mi cumpleaños! 🦀🎈👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️😻 #14dejulio #AdrianaAbenia #birthdaygirl #miniAbenia #mipequeñaLuna #pregnant #pregnancy”, escribía en sus redes sociales junto a una fotografía de su celebración.

A pesar de la gran barriga que ya tenía por entonces, en ningún momento ha dejado de mostrarse activa. De hecho, hace unos días la vimos disfrutando de unas vacaciones en Ibiza con su marido, las últimas antes de ser padres y en las que, posando en bikini, demostró que una mujer embarazada también puede ser de lo más sexy.

Las redes sociales se han convertido en su principal aliada durante el tiempo del embarazo. Gracias a sus seguidores pudo elegir el nombre de la niña, a quien ya “presentó” gracias a una ecografía 4D en la que se le veía la carita. Tampoco faltó un vídeo enseñando las patadas que daba la niña desde su interior o cómo, a base de pilates, se ha ido preparando para el momento más emocionante de su vida.

Ahora empieza el gran reto para Adriana y Sergio, que, como dice la canción de Izal, han dado la bienvenida a casa a una “pequeña gran revolución”.