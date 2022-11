«Oye, por cierto, me alegro mucho de que no esté Adela (refiriéndose a González), os lo digo. Porque sí, porque no se puede tener menos sensibilidad tratando los temas«. Con estas duras palabras se refería Belén Rodríguez a la presentadora este viernes al visitar el plató de ‘Sálvame‘ tras someterse al polígrafo que se emitió horas después en el ‘Deluxe’. La colaboradora de televisión estaba muy molesta con Adela por cómo había tratado el tema del dinero que ella le había prestado a Kiko Hernández. Ahora, es la presentadora la que da la cara y responde a las duras palabras que su compañera de programa le dedicó en directo.

«Hombre, faltaría más. Todo el mundo como colaborador o espectador tiene todo el derecho y la libertad a decir lo que opine. Por supuesto. Faltaría más. Yo la verdad es que entiendo y acepto las disculpas que Belén Rodríguez me hizo en el Deluxe a través de la televisión. Las acepto, por supuesto. Yo de verdad que entiendo que lleváis aquí muchos años. Más de trece años. Con vuestras filias, vuestras fobias y sé que hay temas y días en los que es complicado que ciertos colaboradores, porque os queréis, porque os amáis, porque os odiáis, todo en el mismo día, pues no les apetece responder a ciertas preguntas pero es que ese es mi trabajo«, ha comenzado diciendo de manera calmada.

«Es mi trabajo. Yo pregunto, yo hago entrevistas, yo llevo 20 años dedicándome a preguntar a la gente para intentar que me den información y transmitirla. En eso consiste el periodismo, la televisión y el entretenimiento en este caso. Esto es así. Si a mí no me cuadran las cosas yo pregunto y repregunto. Me podéis llamar pesadas, que no pasa nada, yo voy a volver a preguntar hasta tener toda la información y generar el puzzle para que en casa os enteréis. Ya está», continuaba explicando.

«El mensajero a veces se lleva la patada pero que no pasa nada. Belén, de verdad, que yo también tengo muy buen rollo contigo pero te digo una cosa. Yo acepto tus disculpas y considero que son sinceras pero sino lo sintieras, tampoco tienes que decir «lo siento, me he equivocado, no volveré a hacerlo«. Eso es así pero para Belén y para todos los que están aquí», ha sentenciado en directo.

Adela González se ha mostrado muy segura respondiendo a las palabras de Belén Rodríguez. La colaboradora de televisión se llevó un toque de atención por parte de Terelu Campos, a quien no le sentaron nada bien las palabras que Belén le dedicó a Adela: «Estás en tu libertad de decir lo que quieras, pero estás hablando de una compañera presentadora», le dijo. Horas después, ya en el Deluxe, pidió perdón por sus palabras: «Quiero pedir perdón de corazón a Adela González. Se me ha calentado la boca y he disparado mal el tiro. Le quiero perdón porque le tengo mucho cariño».