Soplar las velas siempre es un motivo de significativa celebración. Lo sabe bien Adara Molinero quien ha cumplido 29 años. Un gran día en el que ha estado arropada por muchos amigos. Su pareja, Rodri Fuertes, le ha sorprendido con una inolvidable fiesta a la que han acudido algunos de sus íntimos, entre ellos, rostros conocidos como Sandra Pica, Julen de la Guerra y Miguel Frigenti.

La ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ no ha podido más que sentirse muy agradecida porque su chico orquestara una jornada muy especial que estaba cuidada al detalle. «Muchísimas gracias a mi cosita, Rodri Fuertes, por esta fiesta sorpresa y a todas y cada una de las personas que vinisteis. Fui super feliz y me hicisteis sentir super especial. Fue increíble!!», ha reconocido en redes. Adara ha hecho partícipes a sus seguidores de algunos de los momentos de este fiestón en el que no faltó una suculenta cena, la obligatoria tarta de cumpleaños y muchos regalos.

La felicidad de Adara

La protagonista estaba radiante. Eligió para la ocasión un minivestido negro de tirantes confeccionado en látex. Disfrutó al máximo de la fiesta, también de la presencia de algunos buenos amigos. La noche se prolongó hasta altas horas de la madrugada y tras la cena, terminaron la velada en una conocida discoteca de moda de la capital.

El chico de Adara, además, ha querido compartir una emotiva publicación en redes. «Felices 29 a la culpable de que ande con la sonrisa tonta todo el día, a la persona que hace magia y consigue que, con un abrazo, los problemas ya no sean tan graves. Te amo», le ha escrito. A lo que ella ha contestado con las siguientes palabras: «Qué bonito. Te amo». El concursante de ‘Gran Hermano 17’ ha acompañado este mensaje de un precioso vídeo con el que resume algunos de los momentos más destacados de su noviazgo.

Su historia de amor

La pareja lleva dos años de romance en los que ha sufrido distintos altibajos. Comenzaron su historia de amor a principios de 2020, durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Una historia que surgió después de que Adara rompiera su mediático affaire con Gianmarco Onestini a quien había conocido en la casa de Guadalix. A Rodri Fuertes también le conoció en ‘Gran Hermano’, concretamente en la edición 17.

Durante estos últimos años, la pareja ha protagonizado distintas rupturas. Tras el paso de Adara por ‘Secret Story’ parece que su noviazgo ha salido fortalecido y ella, incluso, se ha planteado volver a ser madre. Cabe recordar que tiene un hijo, Martín, de 3 años, fruto de una relación pasada con Hugo Sierra. «Queremos tener un hijo más, pero dentro de dos años para que Martín sea un poco mayor», ha señalado recientemente a través de las redes sociales.

