La gala de ‘Supervivientes’ de este jueves dejó imágenes para el recuerdo dentro y fuera de la isla de Honduras. Las redes sociales estuvieron más activas que nunca, pues tuvo lugar el mítico test de cultura general, lo que una vez más acaparó todas las miradas. Se multiplicaron los memes tras las respuestas de algunos concursantes, aunque hubo dos claras protagonistas: Ana María Aldón y Elena Rodríguez. Tanto la esposa de José Ortega Cano como la madre de Adara Molinero tuvieron altas de ortografía, pero una de ellas copó la atención por encima de la otra. Se trata de Elena, quien llegó a escribir ‘gueso’ en vez de hueso o ‘Beladqued’ en lugar de ‘Velázquez’. En ese instante, las críticas hacia ella se multiplicaron e incluso el propio Jorge Javier Vázquez llegó a poner el grito en el cielo. Pero, según su propia hija, lo que muchos han tildado de un drama ortográfico se debe a un trastorno.

De hecho, la propia Adara le ha puesto nombre y lo ha desvelado en su perfil de Instagram. Cansada e indignada, ha confesado que su madre padece dislexia. «Agradecería que se tuviera un poco más de humanidad con mi madre en el juego de cultura. Tiene dislexia», ha escrito en una storie. Una alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras. Se manifiesta en una baja calidad ortográfica de los escritos lo que se traduce en un mayor número de faltas, lo que, sin duda, justifica, según los expertos, los errores que tuvo Elena Rodríguez en la aventura selvática.

De este modo, Adara ha querido frenar en seco cualquier burla que existiera en torno a su madre. La tormenta se había desatado en Twitter horas antes, sin embargo, horas después las situación ha sido similar. Muchos usuarios consideran que este argumento no es válido, pues consideran que su verdadero problema es la incultura. «Que Adara use la dislexia para justificara incultura de su madre es una falta de respeto a los que la tengan porque, aunque fuera verdad, no explica los errores de Elena en la prueba de cultura» o «Espera que no sé quién es peor si la falta de cultura de Elena o pretender arreglarlo diciendo que tiene dislexia», son parte de los comentarios que se pueden leer en la Red tras la justificación de la ganadora de la séptima edición de ‘Ghan hermano VIP’. No obstante, también hay quien se ha mostrado arrepentido tras haber cargado contra ella. De momento, Elena no se ha pronunciado sobre ello desde el concurso.

Quien ha preferido no entrar en polémica ha sido su pareja, Pedro Solá. El empresario ha sido preguntado en sus redes por este asunto y, por el momento, no ha respondido a ningún comentario. Tan solo ha expuesto su felicidad por su salvación ante la expulsión.